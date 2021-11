Sembrava che la crisi tra Belen e Antonino Spinalbese fosse solamente un lontano ricordo, ma l’indiscrezione circolata sul web in queste ultime ore farebbe pensare che il loro rapporto sia ancora tutto da sistemare.

Ormai non si parla d’altro, la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è molto discussa soprattutto in quest’ultimo periodo che sono finiti nuovamente al centro del gossip dopo la presunta crisi delle ultime settimane…è successo di nuovo!

Belen e Antonino Spinalbese, hanno fatto pace?

Già da qualche settimana si vocifera che tra Belen e Antonino fosse finita per sempre. Secondo i due esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, alcuni vicini di casa avrebbero sentito una forte lite tra le mura della loro casa a Milano. A confermare il gossip sono stati proprio i movimenti social della showgirl argentina.

Alcuni credono che l’arrivo della piccola Luna Marie abbia stravolto un po’ la routine, come può succedere a tantissimi altri neo genitori. La coppia sta cercando in tutti i modi di proteggere la loro privacy, infatti, non hanno mai confermato né smentito questa ipotetica crisi, anche se le frecciatine sui social parlano chiaro.

Ma dopo aver vissuto questi momenti di incomprensione, la coppia è tornata sui social postando alcune foto insieme e smentendo categoricamente la crisi, ma a quanto pare non è finita del tutto dato che secondo le ultime indiscrezioni hanno nuovamente litigato: scopriamo cosa è accaduto.

La fuga d’amore a Parigi si trasforma in “tragedia”

Sicuramente l’arrivo di un bebè a casa non è mai facile, dato che può stravolgere completamente la vita di una coppia, ed è proprio quello che è accaduto alla showgirl e al parrucchiere. Passare la maggior parte del tempo a casa e rimanere fermi nella solita quotidianità non è proprio una passeggiata, proprio per questo hanno deciso di fuggire a Parigi per qualche giorno.

Ma sembra che nemmeno l’aria romantica della capitale francese abbia riunito i due, infatti, dopo essere tornati in Italia, si sono separati un’altra volta. Secondo il settimanale Oggi, questa nuova crisi è dovuta ad alcune incomprensioni che ci sono state durante il viaggio, addirittura sarebbe scoppiata una fortissima litigata e questo giustificherebbe anche l’assenza di Antonino al compleanno del papà di Belen Rodriguez.