Antonino Spinalbese e Belen in crisi? L’amico intimo vuota il sacco

By

In questo ultimo periodo non si parla d’altro, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono continuamente al centro dell’attenzione. Si vociferava di una forte crisi tra i due, ma a quanto pare le cose sono cambiate: scopriamo in che rapporti sono ora.

Proprio pochi giorni fa, i due esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli hanno lanciato uno scoop bomba su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, rivelando che la coppia era in un forte momento di crisi: ma come stanno le cose ora? scopriamolo.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in crisi? la verità

Il loro amore ha fatto sognare proprio tutti. Si sono conosciuti il 5 agosto del 2020 e da lì è scattato il colpo di fulmine, nato per un semplice caso. Belen era rimasta senza la sua parrucchiera di fiducia, proprio per questo la sua amica del cuore, Patrizia Griffini chiamò il suo collega Antonino per correre subito ai ripari.

La coppia si è poi rivista due giorni dopo, precisamente il 7 agosto 2020, quando hanno iniziato a seguirsi anche sui social. Da quel momento sono diventati inseparabili. In più occasioni Belen ha spiegato che Antonino sarebbe un uomo gentile e non il solito “bad boy”, come il suo ex marito Stefano De Martino.

Ma ora a pochi mesi dalla nascita di Luna Mariè, sembra che il loro rapporto tra i due neo genitori non sia poi così solido, infatti, in questi ultimi giorni si è parlato di una forte crisi: scopriamo cosa è successo.

Stanno ancora insieme? il retroscena che non ti aspetti

A rivelare la crisi tra Belen e Antonino sono stati proprio i due esperti di gossip, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. A confermare il clamoroso scoop sono stati soprattutto i movimenti social della showgirl argentina.

Ora una fonte vicino alla coppia ha rivelato che non c’è nessuna crisi tra i due, forse un po’ di nervosismo per il cambiamento delle loro vite con la nascita della bambina, come può capitare a tutti.

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino e Belen, in che rapporti sono oggi | La sconcertante rivelazione

Ora le cose sembrano andare per il meglio, infatti, hanno finalmente trovato un equilibrio e anche del tempo libero per una fuga d’amore a Parigi, insomma niente paura! Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono più uniti che mai.