Nicola Pisu non sarebbe andato per il sottile attaccando in diretta televisiva Miriana Trevisan tanto da costringere Alfonso Signorini ad intervenire.

Durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip abbiamo assistito ad una brutta lite fra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. La situazione è degenerata rapidamente tanto da costringere il conduttore del reality, Alfonso Signorini, ad intervenire. Andiamo a vedere, dunque, cos’è successo di preciso tra i due. Un’aria pesante che è continuata a girare anche all’interno della casa dato che i due non si sono più parlati.

Dopo essersi lasciati, infatti, in preda alla rabbia, Nicola avrebbe detto a Miriana Trevisan “Meriti uomini che ti trattano male“. Una frase bruttissima da dire ad una persona e come sottolineato dall’altra concorrente anche decisamente maschilista. Le parole dell’uomo, ovviamente, non potevano essere ignorate e nello studio diversi ospiti si sono scagliati contro Pisu.

A calmare la situazione, quindi, ci ha pensato Alfonso Signorini prendendo lui stesso in mano la situazione. Il presentatore quindi ha così espresso il proprio dissenso:

“Hai detto una cosa orrenda di cui dovresti vergognarti. Vergognati di questa frase. Chiedi scusa per cortesia, questo almeno sarebbe segno di grande educazione e civiltà“.

Tornati dentro la casa, come detto, i due non si sono più rivolti la parola preferendo confidarsi con i propri amici. Proprio dalle discussioni avute con una di questi siamo riusciti a capire cosa intendeva Nicola con quella terribile frase. Come dichiarato da Davide Maggio, infatti, l’uomo si è espresso male, ciò che voleva dire è che lui ha sempre trattato benissimo Miriana Trevisan eppure è stato lasciato, di conseguenza forse la donna si sarebbe trovata meglio con qualcuno che la trattasse peggio.

Come detto però Pisu si è scusato per aver esagerato ma non sembra affatto aver cambiato idea sulla sua ex compagna. Secondo lui, infatti, lei si sta arrampicando sugli specchi, tergiversando sui discorsi e lasciando sempre un punto interrogativo nelle discussioni. Per Nicola, quindi, sarebbe tutto più semplice, se una persona ti piace è giusto dirglielo e starci insieme se il sentimento è ricambiato.