Gf Vip 6, Aldo Montano non si sente bene: “Qua sotto mi sento tutto gonfio”

Frasi e fraintendimenti maliziosi al Gf Vip 6, dove Aldo Montano ex schermidore italiano, ha schivato una battuta maliziosa della Cipriani.

L’ex campione olimpionico, più a suo agio con la sciabola che con le malizie delle battute maliziose delle donne all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Gf Vip 6, Aldo Montano

Aldo Montano è famoso per i suoi straordinari successi sportivi come schermidore, come sex symbol e per aver fatto battere il cuore di molte donne del mondo dello spettacolo.

Ha anche partecipato a diversi programmi televisivi negli anni 2000 e ora è un marito e un padre premuroso. Aldo Montano classe 1978, ha la stessa passione della scherma che scorre nelle vene della famiglia Montano.

Infatti suo padre Mario Aldo, suo nonno Aldo e tre cugini di suo padre, hanno avuto molto successo nel corso degli anni, gareggiando anche loro alle Olimpiadi.

Nella sua vita privata, dopo un passato da playboy, è stato impegnato in una lunga storia d’amore con Manuela Arcuri. Dal 2007 al 2012 ha intrattenuto una relazione con Antonella Mosetti. Nel 2014, ha incontrato l’atleta Olga Plachina durante le Olimpiadi invernali di Soči, in Russia.

Anche se Olga ha 16 anni meno di Aldo, tra loro parte immediatamente una scintilla. Si sono sposati nel 2016 e nel 2017 è nata la loro figlia Olympia cui è seguito Mario Jr.

Battutine e doppi sensi

Le giornate all’interno della casa più spiata d’Italia passano pigre tra divani e battute che seguono dei fraintendimenti. Questo è quanto accaduto nella puntata di giovedì 11 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gossipetrash



Alcuni partecipanti sono sdraiati sui divani e tra loro, Aldo Montano, la prosperosa e allegra Francesca Cipriani, Manila Lazzaro, e un quasi immobile Giucas Casella. Mentre Gianmaria Adinolfi in pedi ascolta lo scambio di battute scaturito da un fraintendimento.

In pratica Francesca Cipriani stava spiegando come avvertisse in una certa parte del corpo una sensazione di rigidità: ” Anche voi sentite qualcosa di duro e gonfio qua sotto?”.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Alex geloso pazzo di Soleil | Lo ha fatto stanotte con lei

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Gianmaria tenerissimo insieme a Soleil | Cosa ci sarà sotto?

In tutta ingenuità Aldo Montano conferma: “ Si anch’io qua sotto ho qualcosa di duro e gonfio”. In seguito sono partiti gli ammiccamenti e le battutine maliziose dalle quali Aldo Montano si è schernito ridacchiando e confermando che la zona dura e gonfia in realtà era la pancia!