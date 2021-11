Soleil Sorge stava pedalando da sola per l’acqua calda quando Aldo Montano si è offerto di prendere il suo posto.

Aldo Montano si conferma uno dei concorrenti più “buoni” di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime puntante, infatti, ha fatto di nuovo parlare di sè aiutando Soleil Sorge con l’acqua calda. La ragazza, infatti, stava pedalando da sola quando l’ex schermitore si è offerto di aiutarla andando, quindi, addirittura a prendere il suo posto.

Ecco in quale sport era un campione Aldo Montano

Insomma il ragazzo ha dimostrato un vero e proprio cuore d’oro aiutando sia con i suoi problemi d’amore e non Manuel Bortuzzo che la Sorge. Nonostante questo gesto però l’influencer non ha risparmiato dalle critiche Aldo Montano per il suo litigio con Alex Belli. Fra la modella e l’atleta, infatti, non si sarebbe creato mai un buon feeling tanto che al confessionale la Sorge si è più volte dimostrata la vittima preferita dell’uomo da mandare in nomination.

Aldo ed Alex Belli avrebbero litigato pesantemente

Ovviamente di questa volontà di eliminarla se ne accorta anche la diretta interessata che si è lasciata andare ad un piccolo sfogo. Guadagnata l’immunità grazie al televoto del pubblico, Soleil ha confermato come è vero che lei ed Aldo non hanno mai legato e si è detta sarcasticamente dispiaciuta che questa settimana l’uomo non ha potuto nominarla.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Aldo corre per far passare Manuel sulla carrozzella | Il gesto scalda il cuore

Della stessa veduta sullo schermitore anche Alex Belli che ha trovato le scuse ricevute da Montano false e a favore di telecamera. Nello specifico l’attore ha accusato quest’ultimo di aver scelto la sera della diretta per le sue scuse. Da lì in poi la situazione è degenerata con i due concorrenti che sarebbero quasi arrivati alle mani. Aldo, infatti, ha trovato la scelta di Alex, di andare direttamente a spifferare tutto al confessionale prima di confrontarsi con lui, da persona poco leale.

LEGGI ANCHE —> Gf Vip 6, Alex Belli scherza sulla disabilità di Manuel | Telespettatori in rivolta

Belli, dunque, mantenendo un tono di voce alto ha spiegato il motivo della sua arrabbiatura. Quest’ultimo considerava Aldo uno dei suoi migliori amici ma si è sentito tradito da lui quando avrebbe detto in giro che è un falso ed un ipocrita. La situazione, infine, si era scaldata a tal punto che è dovuto intervenire lo stesso Alfonso Signorini per calmare le acque.