Avete mai visto la casa di Alex Belli e Delia Duran? Spettacolare.

Alex Belli e Delia Duran vivono in un loft dalla bellezza imbarazzante. La loro dimora sembra uscita dalle favole.

La meravigliosa casa di Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli è un attore, modello e affermato fotografo, attualmente concorrente chiacchieratissimo del Grande Fratello Vip 6. Belli si è fatto conoscere principalmente per il suo ruolo di Jacopo Castelli nella longeva soap opera Mediaset, Centovetrine. Da anni cavalca l’onda del successo ma a renderlo protagonista di gossip e pettegolezzi è soprattutto la sua vita privata.

Alex Belli è stato sposato per tanti anni con Katarina Raniakova. I due sono convolati a nozze nel 2013 e si sono separati nel 2017. Ad oggi però non sono ancora divorziati. Archiviata la storia con Katarina, Alex ha avuto una relazione con la modella Mila Suarez ma la loro storia è giunta presto al capolinea.

Da tre anni è legato a Delia Duran con la quale convolerà ufficialmente a nozze una volta ottenuto il divorzio da Katarina. Nella casa del Grande Fratello, Alex si sta facendo conoscere per il suo carattere forte e polemico. La vicinanza eccessiva alla gieffina Soleil ha indispettito non poco la compagna che si è presentata nella casa di Cinecittà per mettere in chiaro la situazione.

Delia e il fotografo vivono in un loft super lussuoso che vi lascerà senza parole. L’avete mai visto? Vi sveliamo qualche dettaglio.

Il mega loft dell’attore e la compagna, lusso da paura

Alex Belli e Delia Duran vivono in un bellissimo loft situato nel centro di Milano. La loro dimora è a dir poco favolosa. La casa si compone di due piani collegati tra loro da una scala interna. Al piano terra c’è la zona notte con varie stanze da letto e diversi bagni mentre al primo piano c’è la zona giorno in cui si trovano cucina e salone enorme e con un meraviglioso pavimento in parquet.

La casa è arredata con uno stile minimal-chic, mobilia esclusiva e parquet presente in tutta le stanze. In salone ci sono vari strumenti musicali, come un pianoforte, lo strumento preferito dell’attore. Inoltre la casa è dotata di una palestra in cui il fotografo e la modella si allenano frequentemente.

Il pezzo forte è sicuramente il terrazzo che affaccia in un meraviglioso giardino curato e tenuto benissimo. Proprio all’esterno la coppia ha una enorme e lussuosa vasca idromassaggio dove è solita rilassarsi da sola o in compagnia. Che dire? La casa di Alex Belli e Delia Duran è un sogno.