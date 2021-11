Tale e Quale Show: Giulia Salemi lancia una pesante frecciatina a Malgioglio

A Tale e Quale Show i colpi di scena di sono dietro l’angolo. Lo abbiamo visto proprio durante l’ultima puntata, quando Giulia Salemi ha difeso il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, lanciando una frecciatina davvero velenosa a Cristiano Malgioglio: scopriamo cosa è successo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti e affiatati. I due non perdono mai l’occasione per sostenersi a vicenda durante le sfide più difficili, anche se vuol dire andare contro un personaggio forte come Cristiano Malgioglio.

La modella italo persiana non ha affatto apprezzato la critica del noto giudice di Tale e Quale Show, proprio per questo, ha deciso di rispondere a tono: ecco cosa è accaduto durante la puntata del programma di Carlo Conti.

Tale e Quale Show, lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi

Durante la puntata di venerdì 5 novembre, abbiamo visto Pierpaolo Pretelli nelle vesti di Robbie Williams. Un’esibizione non facile da affrontare, ma che in molti hanno comunque apprezzato, infatti, la giuria è rimasta davvero sorpresa, tranne Cristiano Malgioglio che ha espresso il suo parere in maniera molto pungente.

Il giudice gli ha consigliato di studiare di più e passare meno tempo in palestra, dato che la sua performance non è stata eccezionale: “Robbie Williams lo hai fatto in modo terribile vocalmente. Non c’entravi niente. Te l’ho sempre detto, devi studiare, andare meno in palestra, altrimenti figlio mio rimani sempre in mutande”.

Un commento che ha molto infastidito la fidanzata del concorrente. Carlo Conti ha deciso di dare la parola a Giulia Salemi, la quale era in platea e in maniera molto seccata ha detto: “Voglio dire alla zia Malgy che Pierpaolo non si allena da due mesi e studia tutti i giorni”. Il pubblico di Tale e Quale Show è scoppiato in un enorme applauso, sbalordito dalla clamorosa frecciatina al giudice.

I due sono una coppia solida e molto unita, pronta a sostenersi a vicenda in qualsiasi momento. Una dimostrazione d’amore non da poco che ha lasciato tutti a bocca aperta: il loro amore è più forte di ogni cosa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: tutto sulla coppia più amata del GF Vip

Vengono chiamati i Prelemi e sono una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip, infatti, si sono conosciuti proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia nella quinta edizione. La loro relazione procede a gonfie vele da come possiamo notare. Anche sui social si mostrano sempre molto affiatati e uniti.

Non perdono mai l’occasione per postare foto di loro due insieme sui social e ogni volta fanno un boom di like e commenti. Inoltre, su Instagram non mancano le fan page dedicate al loro amore. Nel corso degli ultimi giorni, a far discutere gli esperti del gossip sono stati i rumors in merito all’organizzazione del matrimonio della coppia. Cosa succederà? non ci resta che attendere per scoprire che sorprese ci riserverà la coppia del momento.