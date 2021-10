Pierpaolo Pretelli, lieto annuncio per il musicista: nuovo arrivato in famiglia

Lieto annuncio in casa Pretelli! Si allarga la famiglia! Ecco tutti i dettagli.

La famiglia Pretelli si allarga! Lieta notizia per Pierpaolo Pretelli, il fidanzato di Giulia Salemi. Ecco che cosa è accaduto. Tutti i dettagli.

Pierpaolo Pretelli dal Grande Fratello a Tale e quale show

Pierpaolo Pretelli è uno dei nuovi concorrenti di Tale e quale show, il programma di rai uno condotto da Carlo Conti che tanto piace ai telespettatori italiani.

Pretelli ha 31 anni e viene da Maratea. È stato il primo velino di Striscia La Notizia insieme ad Elia Fongaro. E’ diventato noto al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip numero 5.

Ha avuto una storia molto lunga e bella con Ariadna Romero con la quale ha messo al mondo il figlio Leonardo. Attualmente è il fidanzato di Giulia Salemi conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello Vip.

Studia al liceo scientifico e si trasferisce poi a Roma dove si iscrive alla facoltà di giurisprudenza ma non conclude gli studi universitari preferendo tentare di entrare nel mondo dello spettacolo rinunciando al sogno di diventare avvocato.

Ha partecipato a diversi programmi televisivi come I migliori anni, Temptation Island vip e anche Uomini e donne come corteggiatore di Teresa Langella. Quest’estate ha spopolato in radio con il suo brano ‘L’estate più calda di sempre’ insieme a Giorgina, altra ex partecipante di Uomini e donne.

La famiglia Pretelli si allarga, il lieto annuncio

La famiglia di Pierpaolo Pretelli si allarga. Nelle scorse ore è arrivato un lieto annuncio che ha sorpreso e riempito di gioia il concorrente di Tale e quale show.

Pierpaolo Pretelli è diventato zio. Il fratello Giulio è diventato papà della piccola Sophie Pretelli. In un post Instagram si legge:

“Ore 6:57 sei arrivata tu… Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita che non riesco nemmeno a descriverla. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo immensamente”.

Questo il post che ha pubblicato Giulio Pretelli per annunciare la nascita della piccolina.