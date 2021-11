Era prevedibile che al Grande Fratello Vip sarebbe uscito fuori il nome di Belen Rodriguez, soprattutto se come concorrente c’è Gianmaria Antinolfi, ex flirt della showgirl argentina. Ma non tutti credevano che potesse spuntare il nome di Dayane Mello: ecco cosa è accaduto.

In questi ultimi mesi, l’imprenditore campano è stato al centro dell’attenzione per essere stato accusato di corteggiare donne famose per ottenere solamente visibilità. Il caso ritorna a far discutere nuovamente: scopriamo il retroscena clamoroso che ha svelato la gieffina Soleil Sorge.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Come tutti sapranno Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono stati fidanzati per un breve periodo, ma poco dopo il loro flirt è giunto al capolinea. Si è parlato spesso dell’imprenditore campano che è stato sempre al centro dei gossip, per via delle sue famose “storie d’amore”.

Quando Solelil e Gianmaria si sono detti addio per sempre, non sono rimasti in buoni rapporti, infatti, abbiamo assistito a vari scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si è tirata affatto indietro per raccontare alcuni retroscena inediti su di lui e altre donne: scopriamo di più.

Il retroscena sconcertante

In più occasioni, Soleil Sorge ha raccontato dei particolari inediti su Gianmaria che molti non erano a conoscenza, durante delle semplici chiacchierate tra coinquilini. La gieffina ha spiegato che in passato aveva presentato Dayane Mello a Gianmaria, nonostante non ci fosse neanche un briciolo di compatibilità:

“La sera che ha saputo che c’era una cena dove c’era Belen, lui ha smollato Dayane per andare a questa cena dicendole ‘non mi interessi, mi interessa un’altra persona’”.

LEGGI ANCHE –> Soleil Sorge, la drammatica malattia della mamma Wendy Kay: la lotta contro il tumore

Delle parole che coincidono perfettamente con ciò che ha raccontato la modella brasiliana, infatti, durante un’intervista, l’ex gieffina ha rivelato:

“Lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie”.

LEGGI ANCHE –> Soleil, quanto guadagna al GF Vip? Non ci crederai in 1 sola settimana

Proprio per queste rivelazioni, sono in molti a pensare che l’imprenditore campano, abbia frequentazioni con donne molto famose, come con la showgirl argentina, per ottenere visibilità, anche se lui ha sempre smentito questa teoria. Ora al GF Vip, Gianmaria e Sophie sono sempre più vicini e la domanda dei telespettatori sorge spontanea: sta cavalcando l’onda oppure è realmente interessato? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.