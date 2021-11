Sonia Bruganelli, “Io innamorata di Bonolis per i suoi soldi e le sue barche” | Sconcerto di Costanzo

By

Ospite da Maurizio Costanzo, Sonia Bruganelli ha rivelato in diretta tv come Paolo Bonolis ha provato ad approcciarla.

Lo scorso mercoledì, 3 novembre, l’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, è stata ospite al Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5. All’interno del programma, quindi, la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato del rapporto con suo marito e con sua figlia Silvia la quale è affetta da una grave patologia che le complica non poco la vita. Fin dalla sua nascita, infatti, in quest’ultima è stata riscontrato un grave problema cardiaco.

La figlia di Bonolis e Sonia Bruganelli è affetta da una malattia cardiaca

Quando ha scoperto della malattia di Silvia, Sonia Bruganelli era già all’ottavo mese di gravidanza. Nonostante la preoccupazione per la cardiopatia però la manager era felice dato che aveva cercato un bambino per un anno e mezzo. Ad accorgersi per primo della patologia fu il ginecologo della donna, il quale ordinò un’ecografia dopo aver sentito un battito diverso dal normale.

Paolo Bonolis, a quel punto, avrebbe chiesto se la bambina stesse bene ma il medico rispose di no e che appena nata la avrebbero operata per salvarle la vita. L’operazione, quindi, è andata bene ma Silvia, ancora oggi, porta su di se i segni dell’ipossia. Com’è però che si sono conosciuti Paolo e Sonia Bruganelli? Secondo quanto raccontato da quest’ultima Bonolis la guardò negli occhi è capì che poteva essere una lunga storia.

Maurizio Costanzo è sembrato incredulo

“Lui mi disse di essere molto ricco che aveva barche, possedimenti a Formentera ed io mi sono innamorata subito“

queste le parole dette in maniera scherzosa e con il sorriso sulle labbra dalla showgirl. La reazione di Maurizio Costanzo, inoltre, è stata tutta da ridere con l’uomo che dal primo momento è sembrato incredulo. Ad oggi, quindi, quella fra i due è una delle relazioni più solide e longeve del mondo della televisione.

Non solo, stando ad alcune voci di corridoio essi sarebbero pure una delle coppie con il patrimonio maggiore, con una stima di circa 10 milioni. Paolo Bonolis, infatti, con il suo cachet di 40mila euro ad episodio per Avanti un Altro, risulta uno dei conduttori più pagati di tutta la Mediaset.