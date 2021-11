GF Vip 6, la Cipriani sbotta contro Giucas: “Mi stai toccando il c**o” | VIDEO

Ancora una volta, non mancano i siparietti tra Francesca Cipriani e Giucas Casella al GF Vip 6. I due sono molto amici, ma quando la mano del famoso illusionista è scivolata un po’ più giù la showgirl ha reagito in un modo completamente inaspettato.

Entrambi sono due dei volti più amati della GF Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini. Nonostante la notevole differenza d’età, si assomigliano molto, infatti, la loro travolgente simpatia sta conquistando completamente il pubblico a casa che non aspetta altro di vedere qualche loro divertente siparietto.

GF Vip, Francesca Cipriani e Giucas Casella: un’amicizia speciale

I due hanno una personalità potente che non passa di certo inosservata. Ogni volta, il loro carattere esplosivo Francesca fa divertire i telespettatori ma anche il conduttore, Alfonso Signorini. Non possiamo dimenticare che nelle puntate precedenti, Francesca e Giucas si sono anche “picchiati”. Oppure quando la showgirl gli ha tirato i capelli e lui giorni dopo per vendetta le ha tagliato una bella ciocca.

Si può dire che con loro non ci si annoia mai. Un’amicizia incredibile che va oltre ogni cosa. Formano davvero una bellissima coppia, proprio per questo il pubblico li ama terribilmente. Ma non tutti sanno che si conoscono già da molto tempo, addirittura prima che iniziasse il reality.

Infatti, hanno partecipato insieme a L’Isola dei famosi circa due anni fa e anche lì hanno dimostrato di essere molto complici e che il loro rapporto è veramente forte e sincero. Ma scopriamo cosa è accaduto in questi ultimi giorni tra i due.

Giucas Casella e la mano sul lato b di Francesca Cipriani

Durante una semplice serata in giardino con tutti gli altri inquilini, non è passato inosservato un gesto inaspettato di Giucas Casella. L’uomo e l’ex Pupa erano abbracciati per cantare e ballare sulle note di “La musica non c’è” del cantante Coez.

Ma ad un certo punto la mano di Giucas è finita proprio sul lato b di Francesca che ironizzando la situazione, lei ha detto: “Mi stai toccando il cu*o”. Lui scherzando le ha risposto: “Zitta, si sente tutto”.

La Cipriani è scoppiata a ridere, una reazione che il pubblico non si aspettava dato che molti credevano che perdesse le staffe, siccome la showgirl ha un carattere imprevedibile. Questa è l’ennesima conferma che la presenza di Giucas e Francesca è fondamentale, i telespettatori li amano appunto per il loro rapporto così scherzoso e divertente.