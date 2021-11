Il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, potrebbe averla tradita prima dell’inizio del Grande Fratello con Soleil Sorge.

Un nuovo ha scandalo ha scosso la casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver parlato del suo fidanzato, Alessandro Rossi, Francesca Cipriani potrebbe aver fatto una scoperta terribile che riguarda proprio l’uomo. Come abbiamo visto negli ultimi giorni, infatti, la showgirl sembra aver perso il sorriso e l’allegria che l’ha contraddistinta in questo inizio del reality.

Prima di entrare nel Grande Fratello Francesca Cipriani ha condotto diversi programmi televisivi

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Rossi potrebbe essere finito a letto con Soleil Sorge prima dell’inizio di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alla scoperta della notizia, sono tantissimi i telespettatori che hanno provato empatia per la Cipriani la quale con la sua emotività ha saputo catturare le loro attenzioni nelle scorse settimane. Ricordiamo come Alessandro fece una sorpresa alla sua fidanzata presentandosi fuori dalle mura di Cinecittà.

Sono in molti a volerne sapere di più sul fidanzato della showgirl

Sentendo la voce del ragazzo, quindi, la concorrente del reality si è emozionata a tal punto da arrivare quasi allo svenimento. Per questo motivo, in maniera del tutto smaliziata, Francesca Cipriani ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare in diretta tv del suo ragazzo. In poche ore, quindi, Rossi, il quale fino a quel momento è sempre stato estraneo al mondo dello spettacolo, si è trovato ad essere cercato da tutta l’Italia, ansiosa di saperne di più su di lui.

Questo parlare dell’uomo ha riaffiorato dei ricordi anche in Soleil Sorge la quale l’avrebbe conosciuto ad una cena fra amici. Secondo alcuni però i due non si sarebbero fermati alla cena e lo stesso Signorini ha chiesto all’influencer se i due fossero stati insieme. Sentendo questa notizia, come predetto, la Cipriani si è allarmata tanto da arrivare a minacciare di spaccare la casa. “E’ uno scherzo? Qua ci scappa anche il morto” ha continuato la concorrente.

Soleil, ovviamente, ha negato tutto nella maniera più assoluta dicendo come sia lei che Sophie Codegoni conoscessero Alessandro solo di vista ma che non abbiano mai interagito con lui in prima persona. Insomma la Cipriani può dormire sonni tranquilli, il suo rapporto con Alessandro è più saldo che mai.