Soleil, quanto guadagna al Gf Vip? Non ci crederai in 1 sola settimana

Soleil Sorge è sicuramente uno dei personaggi principali di questa edizione del Grande Fratello Vip ma quanto è il suo cachet per partecipare al reality?

Uno dei personaggi che ha maggiormente fatto presa sul pubblico in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Soleil Sorge. Non sono mancate, inoltre, anche le polemiche legate all’influencer. Ad esempio ha fatto molto discutere la fine della relazione fra quest’ultima e Gianmaria Antinolfi. Soleil, infatti, avrebbe definito gli atteggiamenti dell’imprenditore quasi da stalker, scatenando proprio l’ira di quest’ultima.

Soleil Sorge è stata protagonista di numerose liti all’interno della casa

Non solo, per questa storia la Sorge è stata spesso tirata in ballo da Alfonso Signorini. Ma non solo, non sono mancati i diverbi neanche con le altre ragazze della casa, alle quali Soleil avrebbe detto di urlare come scimmie. Per questo motivo, inoltre, alcune delle ragazze avrebbero accusato la star del web di aver usato la frase come un insulto razziale. Andiamo, quindi, a vedere quanto guadagna la ragazza, a mani basse uno dei personaggi centrali finora del reality.

Il cachet dei partecipanti, però, non viene mai diramato in via ufficiale, e potremmo solamente fare una stima. Secondo quanto trapelato dal web, il compenso della Forge dovrebbe essere fra i 5mila ed i 10mila euro a settimana. Ovviamente il compenso può variare in base alla fama del concorrente in questione per questo immaginiamo che quello di Soleil sia molto alto, ossia pari a 7mila euro.

I concorrenti si sarebbero divertiti insieme la sera di Halloween

Inoltre la ragazza è stata protagonista di un trio amoroso creatosi la notte di Halloween dopo qualche bicchiere di troppo. Soleil, infatti, insieme ad Alex Belli e Sophie Codegoni ha messo in scena alcuni baci cinematografici che hanno rischiato di far diventare bollente la temperatura all’interno della casa. L’iniziativa è partita, dunque, proprio dal ragazzo che avrebbe voluto mostrare a Sophie un bacio da film, finendo però per spingersi un pò troppo oltre.

Le due nuove amiche, infatti, avrebbero accusato Alex di averci messo la lingua. Il tutto, infine, si sarebbe chiuso fra le risate generali dei 3 vip coinvolti nel siparietto i quali probabilmente ci hanno dato un pò troppo dentro con i festeggiamenti.