Ricetta della domenica di Benedetta Rossi, strepitoso e super economico

Un piatto di Benedetta Rossi, un ricetta della domenica golosa che piace a tutti grandi e piccini, una calda idea autunnale: la pasta al forno.

La Ricetta della domenica di Benedetta Rossi, è la “pasta al forno” si tratta di una ricetta facile e gustosa, un classico del pranzo domenicale che vede riunita tutta la famiglia.

Le ricette di Benedetta Rossi

Solitamente la “classica” pasta al forno richiede molto tempo, preparare l’impasto, tirare la sfoglia, lessarla e completare la preparazione con il condimento più gradito.

Il pranzo della domenica porta via tempo che vorremmo in realtà passare in famiglia, con i figli e non ore e ore ai fornelli… Non sarebbe più una domenica di riposo!

Per ovviare a questo, seppur piacevole lavoro, ci ha pensato Benedetta Rossi che, con la sua solita maestria e simpatia, ci illustra quali prodotti aver in casa per preparare lo stesso una pasta al forno gustosa, ma da preparare in pochissimo tempo.

Ricetta della domenica: pasta al forno

Potrà apparire un piatto complesso, tuttavia questo piatto strepitoso si prepara in un’ora circa! Vediamo cosa occorre:

Ingredienti

400 g pasta corta ( penne, tortiglioni, mezze maniche)

100 g piselli ( surgelati vanno benissimo)

400 g polpa di pomodoro (potete utilizzare anche la passata di pomodoro)

400 g salsiccia

1/2 cipolla

1/2 bicchiere di vino bianco

200 ml besciamella

300 g mozzarella

30 g formaggio grattugiato

Sale q.b.

Olio d’oliva q.b.

Preparazione

Iniziamo preparando il sugo che impiegheremo per condire la pasta, soffriggendo in una padella capiente la cipolla in un filo d’olio d’oliva. Una volta che il soffritto è appassito aggiungete la salsiccia fresca tolta dal suo budello e rosolatela per qualche minuto.

Potete utilizzare anche la salsiccia già condita con sale, pepe e semi di finocchio, poi secondo la vostra scelta potete decidere di aggiustare di sale o spezie. Una volta che l’avrete rosolata per bene, aggiungete i piselli e sfumate con il vino bianco.

Quando sarà evaporato il vino, aggiungete la polpa di pomodoro, controllate il sale, ed abbassate la fiamma per cuocere il sugo per 10-15 minuti. A fine cottura, fatelo intiepidire prima di condire la pasta.

Mentre il sugo si intiepidisce lessate la pasta in abbondante acqua saltata, cuocetela al dente e mettetela in una ciotola capiente che possa contenere la pasta e il condimento.

Quindi amalgamate la pasta con il sugo, la besciamella, la mozzarella che avrete tagliata a cubetti e un paio di mestoli dell’acqua di cottura della pasta. Mescolate per fare insaporire uniformemente tutti gli ingredienti.

