Risotto delizioso alla zucca di Benedetta Rossi | Ricetta facilissima per principianti

Il risotto alla zucca fa parte di quei piatti gustosi che si cucinano volentieri nel periodo autunnale, colorato e veloce è molto amato da tutti. La versione di Benedetta Rossi è probabilmente la migliore.

La zucca appartiene alla stessa famiglia della zucchina e di tutte le altre zucche autunnali e invernali.

Zucca non solo ad Halloween

Simbolo di Halloween e dell’accorciarsi delle giornate, la zucca è in realtà un frutto, che si mangia (per lo più) come una verdura. È rotonda e di un bel colore arancione, sormontato da un gambo duro e fibroso. La polpa della zucca ha un sapore leggermente dolce è molto morbida e può essere utilizzata in molte gustose ricette.

Le zucche si raccolgono nella stagione autunnale, in ottobre e novembre. Tuttavia, possono essere conservati per diversi mesi e mangiate durante l’inverno.

Quando si sceglie una buona zucca, dobbiamo essere certi che questa sia pesante, carnosa, compatta e non presenti eventuali macchie o segni scuri che ne compromettano l’integrità interna della zucca.

Risotto alla zucca di Benedetta

Benedetta Rossi è le Food Blogger italiane, più conosciute, donna ha creato un blog di cucina molto seguito. Sul sito di Benedetta ‘Fatto in casa’ vengono spiegate le ricette semplici.

Benedetta impara i segreti della cucina tradizionale dalla mamma e alla nonna, la sua carriera gastronomia inizia negli anni ’90 quando apre un agriturismo insieme a suo marito, l’imprenditore Marco Gentili.

Con l’arrivo di Halloween ormai alle porte perché non approfittarne e comprata una bella zucca, usare la polpa per un gustoso risotto preso dalle ricette di Benedetta, e la zucca vuota per farne una bella decorazione in tema? Ecco di seguito la ricetta gustosa e veloce di Benedetta Rossi.

Ingredienti per 4 persone

400 gr di zucca sbucciata.

Mezza cipolla (oppure porro o scalogno).

Olio extravergine d’oliva.

350 gr di riso.

80 gr di burro.

parmigiano grattugiato.

Mezzo bicchiere di vino bianco.

sale q.b.

pepe q.b.

Ingredienti per il brodo

sedano,

carota,

mezza cipolla.

Preparazione

Prepariamo il brodo vegetale utilizzando il sedano, la carota e la mezza cipolla tagliate a pezzi grossolani e mettiamo sul fuoco. In una padella mettiamo a cuocere con un filo d’olio mezza cipolla, una volta appassita aggiungiamo la zucca che avremo tagliata a dadini.

Una volta che il brodo è pronto ne aggiungiamo un mestolo alla zucca che finirà in tal modo di cuocere. Mettiamo un filo d’olio in una pentola, e appena è caldo versiamo il riso che faremo tostare qualche minuto e che poi sfumeremo con il vino bianco.

Una volta evaporato il vino, aggiungeremo i mestoli di brodo e continuiamo ad aggiungerne fino a cottura ultimata del riso, ci vorranno circa 15-18 minuti.

Una volta cotta la zucca la versiamo nella pentola col riso fino a

cottura, facendo attenzione che non si asciughi troppo.

Dopo aver controllato la cottura del riso, lo facciamo mantecare e aggiustiamo di sale, uniamo il burro e poi il parmigiano grattugiato. Possiamo unire anche un pizzico di pepe, una volta tolta la pentola dal fuoco, lasciamo riposare il risotto e infine portiamo in tavola!