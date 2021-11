Moka, quanta acqua mettere | Non superare mai quel livello

Ci sono molti modi per preparare un caffè di qualità, a seconda delle usanze di ogni cultura, della caffettiera utilizzata e dei gusti personali.

È chiaro che avere una buona macchina è un primo passo importante e possiamo investire tutto il budget che vogliamo permetterci, ma non è l’unica cosa da considerare. Il nostro Paese, infatti, è pieno di caffetterie piene di macchinari professionali da cui escono bevande che più che caffè, sembrano purganti.

Oltre al caffè un ingrediente essenziale per fare un buon caffè è l’acqua, e non dobbiamo prenderla alla leggera. È la base dell’infuso e deve essere della migliore qualità possibile, poiché l’acqua cattiva può rovinare qualsiasi preparazione. E non bisogna mai usare l’acqua calda per accelerare il processo, deve essere riscaldata gradualmente per non intaccare il naturale processo di infusione.

Come fare un buon caffè

Per fare un buon caffè bisogna seguire alcuni semplici passi.

Partiamo dalla conservazione del caffè che, secondo gli esperti, andrebbe conservato nel frigorifero assicurandosi che il barattolo sia ben chiuso. Inoltre andrebbe tirato fuori prima di preparare la caffettiera.

Altro fattore importante è l’acqua che non deve andare oltre la valvola. Sta li a determinare il corretto rapporto acqua/caffè. Inoltre non utilizzate dell’acqua calda per accelerare la fuoriuscita del caffè.

Se l’acqua del rubinetto ha un sapore di cloro, meglio impiegare quella minerale, ma ovviamente non gassata.

Il caffè nella moka non va pressato con il cucchiaino, una volta riempito il filtro fino all’orlo la caffettiera deve essere avvitata con cura e posta su un fuoco corrispondente alla moka.

