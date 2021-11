Grandissima sorpresa al Gf Vip 6: Soleil ha ricevuto una sorpresa bellissima dal fidanzato misterioso! Ma chi è lui? Tutto su di lui.

Le dinamiche del Gf Vip si complicano! Soleil, da quando ha messo piede in casa, è diventata l’assoluta protagonista. Che se ne parli male o che se ne parli bene, sicuramente se ne parla molto! Bella e giovane, non ha attirato l’attenzione solo del pubblico esterno alla casa.

Anche in casa c’è qualcuno a cui importa di lei, e non poco. Primo tra tutti, Alex Belli, famosissimo attore noto soprattutto per CentoVetrine. Lui si è molto compromesso, poiché con il suo comportamento nei confronti di Soleil, ha provocato una grandissima gelosia della moglie (che non ha tutti i torti).

Non è stato l’unico a compromettersi, perché anche Soleil, a quanto pare, sarebbe fidanzata. Avrebbe passato gli ultimi giorni prima di entrare in casa chiusa in hotel con un uomo, che adesso l’ha sorpresa con un gesto plateale!

Una romantica sorpresa al Gf Vip 6: chi è il fidanzato di Soleil Sorge?

Nelle ultime ore Soleil ha ricevuto una sorpresa molto romantica da parte del suo fantomatico fidanzato. Mentre era fuori in cielo è passato un aereo con un messaggio proprio per lei, dal ragazzo con cui avrebbe trascorso le notti prima di entrare nella casa.

L’aereo trascinava in aria un messaggio, che la ragazza ha capito subito essere per lei: “Sole, amore, le valchirie ti illuminano, 1/3“. Un gesto plateale, di quelli che si vedono nei film. Forse un po’ troppo scenografico, tanto da aver indotto qualcuno a pensare ad una trovata della regia.

Regia o no, a Soleil il gesto è sembrato genuino, e ne la sua testa sapeva benissimo chi fosse il mittente. Si è messa a saltellare, tutta contenta, e a gridare “Ti amo”. (Se volete vedere la scena competa cliccate qui). A questo punto il principale indiziato è uno: il “fidanzato” tanto famoso.

L’emozione per Soleil è stata forte, infatti si è anche commossa. Chiunque sia il ragazzo, vuole dimostrarle che ci tiene. Alex Belli in tutto questo non sembra aver assistito alla scena… chissà come la prenderà!