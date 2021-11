Alex Belli si sarebbe dimostrato super geloso nei confronti di Soleil Sorge la quale si è riavvicinata pericolosamente a Gianmaria Antinolfi negli ultimi giorni.

Una vera e propria doccia fredda per Alex Belli, Soleil Sorge, infatti, sembra aver riallacciato i rapporti con Gianmaria Antinolfi. Per questo motivo, quindi, il rapporto tra i due si sarebbe raffreddato così come le speranze di vedere i due super amici finalmente diventare qualcosa in più. Non solo, per l’ex concorrente di Temptation Island nell’allontanamento ha influito anche sua moglie Delia Duran.

Alex Belli minacciato da Delia Duran

Intervenuta per parlare al concorrente del reality, infatti, la donna avrebbe minacciato suo marito di lasciarlo se non la smetteva di inseguire Soleil Sorge. Alex, quindi, ha provato a stringere nuove amicizie all’interno della casa ma questo ha spinto l’influencer fra le braccia del suo ex amante.

Mentre loro due rimediavano al tempo perso, passando insieme tutta la notte, Alex si è lasciato andare in un duro sfogo contro Soleil mentre si confidava con Sophie Codegoni e Jessica Selassiè.

L’uomo, quindi, ha confessato di avere un nervoso addosso che molti telespettatori hanno collegato ad una possibile gelosia. Belli, inoltre, si è confidato anche con l’amica Katia Ricciarelli:

“Ieri sera sono andato a letto alle 5:30… perché non dormo, penso a cosa stanno facendo Gianmaria e Soleil”

Erano in tanti, infatti, a credere che lui e Soleil sarebbero diventati a breve una coppia fissa ed invece il ritorno di fiamma di Gianmaria Antinolfi potrebbe aver rovinato quanto costruito fra i due in queste settimane. Sorge potrebbe essersi riavvicinata a Gianmaria perché quest’ultimo è stato più volte a rischio eliminazione e probabilmente non è pronta a lasciarlo andare.

L’attore, dunque, non può certo aver preso bene questa notizia anche perché i due passano letteralmente tutta la giornata appicciati adesso, tanto che hanno persino cucinato insieme. Queste come detto potrebbero essere le ultime giornate nella casa per Antinolfi il quale è stato nominato così come Nicola Pisu e Miriana Trevisan, anche loro coinvolti in una storia d’amore a dir poco problematica.