Francesca Cipriani ripresa bruscamente da Alfonso Signorini. Ecco che cosa ha combinato la bellissima maggiorata. Tutti i dettagli.

Francesca Cipriani senza freni. Il conduttore del reality di Cinecittà, Alfonso Signorini non si trattiene e rimprovera pubblicamente la bella showgirl. Ecco perché.

Francesca Cipriani rimproverata da Alfonso Signorini

Francesca Cipriani è senza dubbio il personaggio rivelazione del Grande Fratello Vip 6, il reality di Cinecittà condotto dal bravissimo Alfonso Signorini. Il game show di Canale 5 si sta rivelando entusiasmante e ogni settimana si conclude con picchi di share altissimi. Il merito è soprattutto dei concorrenti. Il cast di quest’anno è davvero stellare.

Tra i protagonisti assoluti di questa sesta edizione c’è senza dubbio Francesca Cipriani. La bionda maggiorata con il suo sorriso smagliante e la sua goffaggine non smette di far sorridere i coinquilini ma anche il pubblico da casa che la segue con affetto ed entusiasmo. Proprio a lei però il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha rivolto un monito. Ecco che cosa è accaduto.

Alfonso Signorini su tutte le furie: che cosa ha combinato la showgirl?

La bellissima ex protagonista de La Pupa e il secchione è stata rimproverata dal conduttore del reality di Cinecittà, Alfonso Signorini, per una questione ben specifica. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo noi nei dettagli.

Formosa, seducente e affascinante, la biondona ha gli occhi di tutti puntati su di sé. La sua bellezza esplosiva non passa di certo inosservata. Alfonso Signorini, ha notato però un ulteriore dettaglio che non è sfuggito nemmeno ai telespettatori. La bella maggiorata si è resa protagonista di uno spettacolo a dir poco osè.

La Cipriani ha indossato un bellissimo abitino rosa con uno spacco inguinale che tanto ricordava quello di Belen Rodriguez che fece scandalo al suo tempo quando era valletta di Sanremo.

Mentre scorrazzava in giro per la casa, la gieffina, desiderosa di apparire in tutta la sua bellezza, ha appositamente mostrato lo spacco mettendo in bella vista le sue gambe e anche agli slip appena nascosti sotto l’abito velato.

Alfonso Signorini non ha resistito e l’ha rimproverata pubblicamente affermando che non c’è bisogno che tutti vedano ciò che indossa sotto l’abito. La gieffina ha fatto orecchie da mercante fingendo di non sentire le parole del conduttore per via del forte baccano.

Tuttavia in sala nomination, Signorini ha ripetuto il suo commento e ha chiesto a Francesca di evitare situazioni del genere che sono imbarazzanti sia per lei che per chi la guarda da casa. La gieffina avrà colto il messaggio? Staremo a vedere.