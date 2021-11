Francesca Cipriani, cosa le è successo davvero ai capelli: la verità

Francesca Cipriani è, senza dubbio, una delle presenze più esilaranti dell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip e, ogni settimana, sembra rendersi protagonista per qualcosa. Stavolta, è toccato ai suoi capelli.

La folta chioma bionda di Francesca Cipriani è stata resa meno splendente a causa di un errore. Scopri cosa è successo.

Il ‘dramma’ di Francesca Cipriani

La ‘pupa’ Francesca Cipriani, nelle ultime ore, ha vissuto un vero e proprio dramma tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Nota per le sue quasi esilaranti reazioni esagerate per molte cose, stavolta sembra essere più disperata del solito. Non solo l’uscita dal programma del suo fidanzato Alessandro. Ad essere intaccato, questa volta, un tratto distintivo della show girl maggiorata: i suoi capelli.

Francesca Cipriani, infatti, il 27 ottobre ha deciso di vitalizzare il colore di capelli alla radice. Purtroppo, però, qualcosa non è andato come doveva. In pratica, la radice della sua folta chioma, invece che uniformarsi al resto è diventata più chiara, virando all’arancione. Istantanea la reazione disperata di Francesca Cipriani che ha iniziato a correre urlando per tutta la casa.

Allarmati dalle urla sconsolate, sono accorsi diversi concorrenti del GF Vip che hanno cercato di tranquillizzare la showgirl e aiutarla, nei limiti del possibile, a porre rimedio a quello che per Francesca Cipriani, sembra essere un errore irrimediabile. Lei stessa, guardandosi allo specchio in lacrime, si è soprannominata pannocchia, per via del colore di capelli non uniforme.

Tutte le donne della casa, in particolare Jo Squillo, hanno cercato di aiutare la prorompente ragazza. Altri, le hanno detto parole di conforto. Francesca Cipriani ha dato la colpa dell’errore ad un’altra show girl: Carmen Russo, imputandola di non aver rispettato bene le indicazioni che le aveva dato.

In diretta tv con una fascia in testa

Per cercare di non rendere troppo evidente il danno commesso, durante la diretta televisiva di ieri, 29 ottobre, Francesca Cipriani è apparsa con una fascia maculata in testa, in coordinato con l’abito che indossava. Alfonso Signorini non ha tardato a chiamarla in confessionale fornendole i cosmetici giusti per rimediare alla sua tinta sbagliata.

LEGGI ANCHE -> Francesca Cipriani, sapete che ha una laurea? In pochissimi lo sanno

Nella scatola era presente anche uno strumento per vendicarsi di chi, nelle scorse ore, si era presa gioco della sua chioma. Lo strumento in questione era uno spray arancione che la Cipriani ha potuto spruzzare sui capelli di Giucas Casella. L’illusionista è stato ridotto, a detta della show girl, ad ‘una zucca di Halloween’.