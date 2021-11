Anticipazioni UeD, scena dolorosissima: Gemma l’ha fatto di nuovo

L’ultimo episodio di questa settimana di Uomini e Donne ha visto Gemma al centro di una rivelazione clamorosa che ha lasciato senza parole i telespettatori.

Nella giornata di venerdì 12 novembre è andata in onda l’ultima puntata settimanale del noto programma condotto da Maria de Filippi Uomini e Donne. Alle 14 e 45 in punto, quindi, sono stati milioni gli italiani che si sono sintonizzati sul canale per seguire le ultime novità. Quest’ultimo, infatti, è stato preannunciato come un episodio davvero interessante con Gemma che avrebbe promesso una rivelazione.

Gemma Galgani nella vita svolge il ruolo di direttrice di sala

Dopo la storia quasi drammatica e che ha saputo commuovere un sacco di telespettatori fra il tronista Andrea Nicole e Ciprian, alla loro prima uscita esterna, a tenere banco, come detto, è stata la rivelazione promessa da Gemma Galgani. Lo scorso episodio, infatti, si chiuse proprio con quest’ultima che stava per raccontare una delle pagine più dolorose della sua vita e di conseguenza nell’episodio andato in onda ieri tutti si aspettavano la sua conclusione.

La dama di Torino avrebbe 71 anni essendo nata nel 1950

La dama di Torino, infatti, avrebbe accusato una nuova delusione amorosa con un uomo che l’ha illusa facendola soffrire. Questa non è la prima volta però che la donna ci rimane male per una relazione facendo, quindi, empatizzare ancora di più il pubblico con lei.

LEGGI ANCHE —> Gemma Galgani, abbandona Uomini e Donne per un altro programma? ecco cosa sta succedendo

Nonostante la grande rivalità con Gemma, Tina l’aveva avvertita confermando come quell’uomo era solamente uno dei tanti. Nonostante la situazione sembra ormai disperata fra i due, quindi, il pubblico continua a sperare in un dietro front da parte di Costabile. In caso, invece, fra i due è davvero tutto finito sarà difficile per la Galgani superare questa delusione.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, Tina Cipollari va su tutte le furie: “Ecco cosa diceva Gemma Galgani di me e ora…”

Nel corso della puntata, infatti, sono volati diversi stracci bagnati con la settantunenne che si è detta stanca di essere presa sempre in giro. Non solo, Costabile sarebbe addirittura riuscito ad andare avanti essendo uscito con Dominique, come scoperto dalla stessa dama. Quest’ultimo, durante il confronto, ha confessato di sentirsi intimorito da Gemma che nei suoi confronti ha spesso e volentieri mostrato poca fiducia. Insomma una relazione destinata a naufragare ancor prima di iniziare. Non sono mancati, ovviamente, gli sfottò da parte di Tina che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco.