I ritocchini della nota dama del trono over, hanno scatenato numerose polemiche. Recentemente, l’opinionista di Uomini e Donne ha detto la sua in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non finirà mai: scopriamo cosa ha detto la famosa opinionista.

Tina Cipollari sbotta contro Gemma Galgani

Nel corso di una lunga intervista, rilasciata al settimanale Nuovo, Tina ha accusato Gemma Galgani di essere incoerente per le scelte dell’ultimo periodo, ricordando le dichiarazioni di qualche tempo fa della dama:

“Ha sempre considerato le donne che ricorrevano alla chirurgia estetica delle poveracce, troppo fragili per potersi accettare. E non ha mai perso occasione di attaccarle, me compresa: ha definito le mie labbra gommoni e i miei seni airbag, ironizzando sul fatto che al mare non avessi problemi a galleggiare.”

Ha aggiunto:

“Lei si descriveva come una donna semplice, per la quale ogni ruga aveva un significato. E come una persona intelligente, che non puntava sull’aspetto fisico”

Ma sembra, che la Galgani abbia cambiato idea in questi ultimi anni, infatti ha scelto di ricorrere alla chirurgia all’età di 71 anni.

Tina ha inoltre precisato che non condivide la sua scelta, perché secondo lei, la Galgani rincorre l’età perduta per far colpo su uomini molto più giovani.

I ritocchini di Gemma Galgani

Durante l’estate 2021 Gemma Galgani ha ritoccato labbra e seno mentre qualche anno fa si è concessa un lifting al viso e ha aggiustato i denti.

Il pubblico di Uomini e Donne, ha assistito a tutto il suo clamoroso cambiamento, infatti, oggi è molto diversa.

La famosa dama del trono over, ha spiegato di aver dato una rinfrescata al suo décolleté per sentirsi ancora desiderabile.

Oggi, Gemma si sente bene con il suo corpo e non vede l’ora di trovare il principe azzurro, nella nuova edizione di Uomini e Donne.

