Sossio Aruta e Ursula Bennardo, superata la crisi, hanno confermato come si dovrebbero sposare nel corso del prossimo anno.

La crisi sembra definitivamente passata per Sossio Aruta e Ursula Bennardo i quali sarebbero pronti a tornare insieme e non solo. Quest’ultimo mese è stato a dir poco terribile per i fan della coppia nata ad Uomini e Donne, i due, infatti, si erano praticamente lasciati.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposeranno nel corso del 2022

Per riconquistare il cuore della donna, quindi, Sossio Aruta ha dovuto gradualmente farsi perdonare per quanto detto durante un’accesa discussione. Nonostante, quindi, la crisi sia già dietro le spalle l’uomo avrebbe però imposto delle restrizioni riguardo il matrimonio secondo quanto appreso dal Magazine ufficiale del programma.

I due hanno già avuto una bambina di nome Bianca

Per Aruta, infatti, i due o si sposeranno nel corso del 2022 o non lo faranno. Questo perdono, quasi repentino da parte di Ursula, ha fatto storcere il naso a parecchi fan della trasmissione. In molti però si dimenticano come i due insieme abbiano una bambina, Bianca, e anche per lei bisogna fare di tutto per tenere in piedi la relazione.

Non solo però, la Bennardo avrebbe dichiarato come sia certa dell’amore che Sossio nutre nei suoi confronti. Il problema, quindi, non sarebbe un possibile tradimento ma solamente i loro caratteri, entrambi molto decisi e che spesso finiscono per scontrarsi. L’ex calciatore, inoltre, sembra aver imparato la lezione avendo iniziando a lavorare su se stesso.

Quest’ultimo ha dichiarato come ha seguito un percorso che gli ha insegnato come affrontare in maniera diversa i problemi di coppia. Insomma i litigi potranno ancora capitare ma sarà il modo di gestirli a dover cambiare. Ursula d’altronde avrebbe dichiarato “mi stranisco perché dentro di me ci sono ferite che non si sono ancora chiuse” cercando di giustificare, quindi, il suo atteggiamento.

Come detto per la coppia il 2022 sarà un anno a dir poco importante avendo in programma di sposarsi e poi trascorre 9 giorni in vacanza insieme in compagnia solamente della loro figlia. I fan di Uomini e Donne, quindi, possono dormire sonni tranquilli la coppia è più unita che mai e non sarà di certo qualche litigata a comprometterla.