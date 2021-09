Uomini e Donne, le parole di Ursula dopo la rottura con Sossio Aruta: “Una situazione assurda”

By

L’ex dama del trono over del dating show di Canale 5 ha commentato la fine della sua storia con Sossio Aruta tramite una Instagram Story: il duro sfogo.

Sossio e Ursula, una delle coppie più amate del Trono Over di “Uomini e Donne”, ad annunciare la rottura è stato proprio lui: scopriamo cosa è successo.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Tramite un post su Instagram, Sossio Aruta ha annunciato la fine della relazione con Ursula Bennardo.

I due si erano conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Il loro percorso ha avuto vari alti e bassi, ed è stato anche messo alla prova per via della loro partecipazione a Temptation Island Vip.

Sossio aveva poi chiesto a Ursula di sposarlo in diretta e successivamente è arrivata Bianca, la loro bambina, venuta alla luce nell’ottobre del 2019.

La loro love story sembrava procedere a gonfie vele, ma il loro amore è giunto al capolinea.

Ovviamente la replica della Bennardo non è tardata ad arrivare e proprio poco fa ha commentato tramite le sue Instagram Story, scopriamo cosa ha detto.

Le parole di Ursula Bennardo

Nelle ultime ore la dama del trono over è stata inondate di domande e messaggi.

Per questo, ha voluto dire la sua sui social, rivelando:

“Mi dispiace essere assente…Purtroppo mi sono ritrovata in una situazione assurda…non solo la rottura improvvisa della mia famiglia ma in più a doverlo leggere sui social dopo poche ore.”

Ursula ha aggiunto:

“Ancora non l’avevo ovviamente metabolizzato ed ancora non sapevano nulla 2 dei miei 3 figli! Purtroppo la troppa istintività ed immaturità a volte lede non solo la propria vita, immagine e dignità ma anche quella degli altri…tutto sommato stiamo bene…al più presto sarò con voi più forte e grintosa di prima.”

Sossio risponderà alle parole della sua ex compagna? non ci resta che attendere per altri nuovi aggiornamenti.

