Ospite al Maurizio Costanzo Show il nuovo professore di Amici, Rudy Zerbi, ha raccontato di com’è arrivato ad avere tre padri.

Rudy Zerbi è diventato rapidamente uno dei personaggi pubblici più popolari ed amati della televisione italiana. Nonostante il suo ruolo di dirigente alla Sony, quindi, l’uomo ha deciso di abbracciare lo show business. Ultimamente l’uomo è stato scelto per ricoprire il ruolo di professore nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi dove si è mostrato in più occasioni duro ed esigente.

Rudy Zerbi ha avuto 4 figli da 3 relazioni diverse

Col tempo, dunque, i fan hanno iniziato ad indagare sulla vita privata di Rudy Zerbi arrivando a scoprire come l’uomo avrebbe ben tre padri. La situazione, dunque, si era fatta sempre più strana finchè non è stato proprio il diretto interessato a portare un pò di chiarezza andando a spiegare la faccenda al Maurizio Costanzo Show.

I genitori del coach di Amici sono Davide Mengacci e Luciana Ciana

Il coach, infatti, avrebbe conosciuto il suo vero padre solamente a 30 anni. Partendo dall’inizio, il “primo” padre dell’uomo sarebbe stato Roberto Zerbi, quello da cui ha preso il cognome e per anni creduto dallo stesso Rudy anche quello biologico. Il secondo padre è colui che l’ha cresciuto, come detto dallo stesso conduttore radiofonico, infatti, “Secondo me bisogna dire che i figli sono di chi li cresce non di chi li fa“.

Il vero papà del professore di Amici però è Davide Mengacci, volto storico di Rete 4 divenuto famoso per diversi programmi di gastronomia e geografica che andavano a valorizzare il nostro territorio come Scene da Matrimonio e La Domenica del Villaggio. Come detto, quindi, Rudy avrebbe scoperto solamente dopo i 30 anni chi fosse suo padre ma anche le modalità con cui sua madre ha scelto di dirglielo sono state bizzarre.

Era la vigilia di Natale, infatti, quando madre e figlio, mentre guardavano un programma con protagonista Mengacci, quest’ultima lo interruppe dicendo come il conduttore televisivo fosse il suo vero padre. Ovviamente la notizia lasciò di sasso l’uomo in quel momento che però col tempo ha imparato a tenerci per tutte e 3 i suoi padri. Come lasciato intuire a Maurizio Costanzo, infatti, Rudy non avrebbe una reale preferenza con ognuno degli uomini che in qualche modo lo avrebbe aiutato a formarsi come persona.