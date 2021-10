Rudy Zerbi, solo a 30 anni ha conosciuto il suo vero padre: il triste motivo

Rudy Zerbi, il famoso professore di Amici ha conosciuto il suo papà solo a 30 anni. Ecco il triste motivo. Tutti i dettagli.

Sapete chi è il papà di Rudy Zerbi? Il noto produttore musicale e professore di Amici ha conosciuto il famoso genitore biologico solo in età adulta. Svelato il triste motivo che si nasconde dietro questa riconciliazione avvenuta dopo tanti anni.

Rudy Zerbi e l’incontro con il papà biologico

Apprezzato produttore musicale, talent scout e da tanti anni ormai professore di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi è nato a Lodi nel 1969.

Dopo il diploma conseguito al liceo linguistico e una laurea in Giurisprudenza, ha iniziato ad affacciarsi al mondo della musica esordendo come conduttore radiofonico. Questa esperienza gli aprirà presto le porte del panorama musicale.

Per molto tempo Zerbi ha lavorato infatti presso la Sony Music come produttore musicale e talent scout. L’infanzia del professore di Amici è stata alquanto complicata.

Rudy è cresciuto circondato dall’amore della mamma e dei due patrigni, Roberto prima e Giorgio poi, che lo hanno accudito come un figlio. Il suo papà biologico si è fatto avanti solo molti anni più tardi, quando era già un uomo adulto. Sapete di chi si tratta? È un noto conduttore.

Chi è il famoso papà di Zerbi

Rudy Zerbi ha avuto due padri meravigliosi: Roberto Zerbi, il primo marito della madre che lo ha adottato dandogli anche il suo cognome e poi Giorgio Ciana, un albergatore, secondo marito della mamma che ha cresciuto Rudy fin da piccolino e che il professore di Amici ha sempre considerato il suo papà del cuore.

Purtroppo Ciana è deceduto nel 2018 lasciando un vuoto immenso nella vita del produttore. C’è però una terza persona nella sua vita che è apparsa solo dopo 30 anni. Stiamo parlando del suo papà biologico, il famoso conduttore Davide Mengacci.

Padre e figlio si sono incontrati per la prima volta nel 2001 durante un evento organizzato da Mara Carfagna. È stato Rudy a fare il primo passo presentandosi a Mengacci. In un intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin, Zerbi si è messo a nudo rivelando anche come è venuto a sapere che il famoso presentatore era suo padre.

Il discografico ha raccontato che la madre, dopo aver scoperto di soffrire di una brutta malattia, ha deciso di rivelare al figlio tutta la verità sul suo passato parlandogli del suo vero padre che non ha mai voluto riconoscerlo. Rudy Zerbi ha affermato di non aver accolto questa notizia con gioia e di essere stato arrabbiato con Mengacci per tanto tempo.

Oggi i due sono in buoni rapporti e stanno recuperando il tempo perso ma Rudy Zerbi è del parere che i figli sono di chi li cresce e per lui Giorgio, il secondo marito della mamma, è stato il miglior padre che potesse desiderare. Mengacci è stato un fantasma per gran parte della sua vita e questa, per il professore di Amici, è una ferita ancora aperta e un dolore non ancora metabolizzato.