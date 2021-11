Gf Vip 6, Gianmaria tenerissimo insieme a Soleil | Cosa ci sarà sotto?

Nelle ultime settimane del Grande Fratello Vip abbiamo assisto ad un graduale riavvicinamento fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

Dopo settimane e settimane di polemiche sembra finalmente esserci stata una tregua fra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. I due, infatti, hanno passato un intera serata insieme completamente soli. I concorrenti, come abbiamo già riportato in passato, hanno sempre avuto un rapporto di odio ed amore scoppiato definitivamente quando Soleil ha rivelato di non provare attrazione per l’uomo.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sarebbero stati insieme fino alle 4 del mattino

Al momento i due sembrano essere tornati semplici amici anche se ancora “in prova”. Gianmaria, quindi, avrebbe approcciato Soleil chiedendole di incontrarsi per una partita a biliardo. Questa, quindi, è stata chiaramente una scusa per stare da soli e finalmente potersi chiarire per quanto successo nell’ultimo mese. Fra una chiacchiera ed una risata, dunque, i due sono finiti per fare le 4 del mattino con Gianmaria che ne avrebbe approfittato anche per gongolare, dimostrandogli come con lui il tempo vola.

Soleil avrebbe già un fidanzato fuori dalla casa

La serata fra i due, quindi, si è chiusa con un tenero abbraccio che però è destinato a far parlare di sè. Alex Belli e Sophie Codegoni, infatti, potrebbero non aver preso alla leggera la dimostrazione d’affetto fra i due ed il tutto potrebbe sfociare in una scenata di gelosia. Anche quest’ultimi, infatti, avrebbero trascorso la notte insieme passandola a commentare proprio il rapporto fra i due ex amanti.

Soprattutto Alex è sembrato abbastanza infastidito tanto da arrivare a definire la Sorge una debole per esserci cascata ancora. Probabilmente, come sospettato dall’uomo, questo riavvicinamento è dettato anche dalla possibile esclusione dalla casa di Gianmaria Antinolfi. Questi dunque potrebbero essere gli ultimi giorni insieme per i due spasimanti che quindi hanno voluto recuperare i giorni persi.

Ricordiamo, infatti, che per mesi Gianmaria ha provato a sedurre la ragazza ma alla fine Soleil non si è sentita di portare il rapporto ad un livello superiore. Soleil, dunque, sappiamo come si sia avvicinata parecchio ad Alex Belli negli ultimi giorni tanto che sono in tanti a scommettere che a breve formeranno una coppia. Chissà però che l’intromissione di Antinolfi non rovini i piani dell’attore.