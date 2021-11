Charlene Wittstock, una volta tornata a Monaco, potrebbe decidere di andare a vivere nel suo appartamento con due stanze da letto.

Dopo diversi mesi in cui Charlene Wittstock, la principessa di Monaco, è stata costretta a rimanere in Sudafrica dove si trovava con la sua fondazione di beneficenza, è finalmente riuscita a tornare in patria. Rientrata nel principato, dunque, la donna si è fatta fotografare insieme a suo marito Alberto e i loro due bambini.

Charlene di Monaco gossip pazzesco

Una foto che però non è servita a placare i rumors su una loro possibile separazione, anzi. Secondo alcuni Charlene potrebbe non rientrare affatto al Palazzo Reale scegliendo di tornarsene a vivere nel suo appartamento con due stanze da letto separate. Non solo, la principessa, almeno per ora, ha voluto rimandare anche diversi impegni pubblici.

Separazione tra Charlene di Monaco e il Principe Alberto

A fornire queste informazioni ai media, nello specifico, è stata la cognata della donna ossia Chantell Wittstock, la quale occupa anche il ruolo di PR nella fondazione di Charlene. Nell’appartamento, inoltre, la donna ci ha passato molto tempo anche prima di volare verso l’Africa. Per il momento, come detto da Chantell, la principessa dovrebbe fare la pendolare fra il palazzo reale e la sua “nuova” abitazione.

Una scelta dettata anche dalla volontà di rimanere accanto i figli i quali sono stati quasi un anno lontano dalla loro madre. L’obiettivo principale della donna, al momento, quindi, è recuperare il tempo perso con la sua famiglia. La PR non si è sbilanciata, invece, sulla questione della crisi matrimoniale dicendo però che se Charlene è tornata a casa vuol dire che il rapporto con il principe è ancora saldo.

Nonostante ciò in un video diventato in breve tempo virale sui social network la principessa ha ringraziato chi si è preso cura di lei nei mesi di malattia, dimenticandosi però di menzionare suo marito. Insomma una semplice dimenticanza o sotto c’è molto di più? La situazione fra i due, infatti, è ancora grigia e al momento è impossibile dire se il loro rapporto è ancora saldo oppure no.