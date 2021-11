Charlene di Monaco, terremoto nella famiglia reale | Divorzio imminente

Alberto di Monaco si è detto stanco dei continui pettegolezzi, lui e Charlene sono una coppia salda e non arriveranno al divorzio.

Dopo mesi di assenza, finalmente, sembra essere pronta per tornare a casa Charlene Wittstock moglie del principe Alberto di Monaco. Dopo diversi mesi trascorsi lontano dal principato, i pettegolezzi su una sua separazione tra i due sono notevolmente aumentati. La situazione è diventata così insostenibile che lo stesso principe di Monaco si è trovato a sgridare chiunque parlasse a sproposito della sua relazione.

Charlene di Monaco ed il principe Alberto verso il divorzio

Ricordiamo, infatti, come Charlene di Monaco al momento si trova ancora bloccata in Sudafrica a causa di una grave infezione che le ha colpito gola, orecchie e naso. In queste condizioni, dunque, la donna non era di certo in condizioni di prendere il volo e così si è trovata costretta a sottoporsi a diversi interventi chirurgici direttamente nel continente africano. I rumors di una separazione fra i due però sono addirittura antecedenti al viaggio intrapreso da Charlene in quanto vanno avanti da agosto.

Secondo quanto riportato da diverse testate locali e non, infatti, la crisi sarebbe così profonda che avrebbe portato i due ad un inevitabile divorzio. Sia la donna però che i membri della famiglia reale hanno sempre smentito queste voci, anzi, hanno approfittato di questi attacchi per ribadire con decisione ancora una volta il loro amore. Dopo l’ultima operazione, avuta nel mese di ottobre, come annunciato dallo stesso Alberto, Charlene potrebbe tornare a Monaco già nel corso di questo mese.

L’ultima operazione a cui è stata sottoposta Charlene è stata ad ottobre

La speranza, dunque, è che con il ritorno in patria della consorte del principe le voci su una loro separazione cessino del tutto. Davanti alle telecamere, infatti, Alberto ha più volte affermato come queste insinuazioni fanno male non solo a lui ma a tutta Monaco. Nell’intervista, inoltre, il membro della famiglia reale ha confermato come si sia voluto evitare di parlare delle condizioni di salute di Charlene prima che si avessero notizie certe.

Come detto però con l’ultima operazione, la quale ha interessato il setto nasale, quest’ultima sembra essere tornata in forma ed il suo ritorno nel principato è ormai imminente. Non solo, Alberto è sembrato così ottimista che avrebbe annunciato come Charlene potrebbe persino essere presente nel suo viaggio a Dubai.