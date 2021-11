Alfonso Signorini avrebbe consigliato a Vera Miales di dire finalmente la verità riguardo la sua possibile gravidanza.

Non solo le coppie all’interno della casa, anche alcuni ospiti di questa edizione del Grande Fratello Vip sono finiti nell’occhio del ciclone. Nello specifico Vera Miales e Guenda Goria sono state nuovamente ospiti nello studio di Alfonso Signorini. Tutte è iniziato quando le due si sarebbero spinte oltre, entrando all’interno della casa più famosa d’Italia. La donna, quindi, si sarebbe presentata vestita da sposa difronte ad Amedeo Goria.

Vera Miales è davvero incinta?

Ora che ha ottenuto il permesso di soggiorno vorrebbe sposare il giornalista ma quest’ultimo ha rifiutato, dicendo di non sentirsi ancora pronto. Non solo anche Guenda si sarebbe confrontata duramente con la fidanzata di suo padre dicendo come secondo lei, la donna non l’ha mai sopportato. La figlia di Amedeo ha trovato strano fin dal primo momento che la donna, quando suo padre ci provava con le altre concorrenti, sgridasse loro e non lui.

La donna è l’attuale fidanzata di Amedeo Goria

L’accusa rivolta alla donna, quindi, è di aver montato la storia della gravidanza solamente per far parlare di sè dato che di prove non ne ha mai provate. La ragazza è sembrata particolarmente arrabbiata perché, come spiegato da lei stessa nel corso della trasmissione, soffre di endometriosi e per questo motivo potrebbe non aver mai dei figli propri. “Tu non hai mai smentito nulla hai aspettato ti chiamasse Alfonso Signorini“, queste le parole pronunciate da Guenda prima che intervenisse proprio il conduttore.

Quest’ultimo ha chiesto alla showgirl di dove fosse. Dalla risposta, che è risultata essere San Benedetto del Tronto, è nata una vera e propria umiliazione tv per la donna con Signorini che ha confermato che in vent’anni di giornalismo non è mai venuto a sapere di paparazzi nella piccola cittadina.

Il direttore di Chi, quindi, ha chiesto senza mezzi termini, dunque, se la gravidanza fosse vera e se non è stata lei a chiamare qualche fotografo per mettere in giro le voci. Vedremo, dunque, cosa succederà nel corso delle prossime puntate ma il sospetto è che ormai il piano di Vera sia andato in frantumi.