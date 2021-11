Alex Belli, vi ricordate dell’ex moglie? È fantastica | Più bella di Delia

Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è il protagonista indiscusso della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini. Lui è sempre stato al centro dell’attenzione per i suoi flirt, ma vi ricordate la sua bellissima ex moglie? ecco di chi si tratta.

Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è anche il noto attore Alex Belli. In passato ha avuto varie esperienze televisive, soprattutto con i reality, tra questi ricordiamo: L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip.

Sulla sua vita privata pensate di sapere tutto? Vediamo se conoscete la sua ex moglie, si chiama Katarina Raniakova ed è una donna davvero bellissima: ecco di chi si tratta.

Alex Belli, vita privata

Classe 1982, nato il 22 dicembre sotto il segno del Capricorno a Parma. Lui è uno dei volti più importanti del mondo dello spettacolo italiano. E’ divenuto famoso non solo per la sua impeccabile carriera, ma anche per la sua vita privata sempre in prima pagina sulle riviste di gossip.

Attualmente è sposato con la bellissima modella venezuelana Nusat Del Valle Duran Perez, conosciuta come Delia Duran, nata nel 1988 a Mérida. Oggi sono più affiatati che mai e dopo due anni dal loro fidanzamento sono convolati a nozze. Entrambi hanno partecipato a Temptation Island e nonostante le incomprensioni sono usciti più forti di prima.

In passato Alex è stato fidanzato con la modella Mila Suarez, ma il loro amore è giunto al capolinea drasticamente, infatti, la donna raccontò:

“Sono dovuta scappare in Marocco perché lui mi ha violentato psicologicamente, che è ancora peggio che uno schiaffo”.

Prima ancora di lei era sposato con un’altra meravigliosa modella di nome Katarina Raniakova: conosciamola meglio.

Chi è Katarina Raniakova

Katarina Raniakova e Alex Belli sono convolati a nozze nel 2014. All’inizio i due erano veramente affiatati, ma dopo 4 anni anche il loro amore è giunto al termine. La loro storia è stata molto travagliata, infatti, quando nel 2015 l’uomo ha partecipato a L’Isola dei Famosi si era avvicinato a Cristina Buccino.

Dopo diverso tempo, lui ha confermato di aver tradito la modella slovacca, ma lei lo perdonò anche se dopo due anni decisero di chiudere definitivamente. Gli scontri non finirono lì e soprattutto sui social si accusarono pesantemente.

Ora è passato diverso tempo e le loro strade si sono divise per sempre. Alex è attualmente sposato con Delia e sembra che la partecipazione al Grande Fratello dell’attore non stia rafforzando il loro legame, dato che sta nascendo un rapporto molto importante con Soleil Sorge. Cosa succederà? Lo scopriremo molto presto con le prossime puntate del reality.