Alex Belli in televisione, ed in special modo nei reality, ha sempre avuto ruoli contrastanti riuscendo a passare da un amante furioso all’interpretare un don Giovanni.

Sono diversi i fan del Grande Fratello Vip che hanno notato un avvicinarsi costante fra l’attore di Centrovetrine, Alex Belli, e Soleil Sorge. Il ragazzo, quindi, avrebbe giustificato i loro flirt spiegando come lui e sua moglie, Delia Duran, hanno un rapporto molto aperto e non ci sarebbe pericolo per il loro matrimonio. Alex ha, quindi, parlato di reciproche libertà concesse ma tornando con la memoria indietro di un paio d’anni, l’attore non ci sembrò un tipo così “permissivo” nei confronti della sua compagna, anzi.

Alex Belli ha confessato di avere una storia aperta con sua moglie

Durante la partecipazione della coppia Alex Belli Delia Duran a Temptation Island l’uomo andò in escandescenza mostrando una gelosia verso la propria compagna mai fuoriuscita. Davanti alle telecamere, in quell’occasione, sembrò un amante sul procinto di esplodere di rabbia tanto che, dopo visionato il filmato che ritraeva il single Riccardo flirtare con Delia, si alzò dal falò di scatto per andare a riprendersi sua moglie. Alex, dunque, tornò da Delia urlandogli: “Ma lo vuoi capire che per te sono impazzito?!” in un momento che ha fatto la storia di quell’edizione del programma.

L’uomo si sarebbe voluto ritirare da Temptation Island

Un momento così pregno di phatos che molti telespettatori arrivarono a pensare che fosse addirittura tutto una messa in scena. L’uomo in uno scatto d’ira si rivolse male anche nei confronti della conduttrice, Alessia Marcuzzi, specificandole come se continuavano a mostrargli certe immagini se ne sarebbe andando dall’isola portato sua moglie con se. Non solo, Alex era convinto che anche a parti inverse Delia si sarebbe comportata nella medesima maniera convincendolo a lasciare il programma.

Oggi però, complice l’amicizia con Soleil Sorge, Alex Belli sembra tornato quello della partecipazione all’Isola dei Famosi. All’epoca l’uomo aveva superato una certa intimità con Cristina Buccino. Questo obbligò la sua ex moglie, Katarina Raniakova, a rimproverarlo in diretta televisiva. Oggi, quindi, ci ritroviamo nella stessa situazione con il matrimonio di Alex Belli che ancora una volta che sembra traballare difronte a certe complicità difficili da non notare.