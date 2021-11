Delia Duran sarebbe stanca degli atteggiamenti assunti da Alex Belli, suo marito, all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Una delle coppie maggiormente tifate dai telespettatori è quella formata da Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante i due siano solamente amici, almeno per il momento, col passare delle settimane possiamo vedere come si stiano avvicinando. Non solo supposizioni però, lo stesso attore, infatti, rifugiatosi nel confessionale, si sarebbe lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Nonostante il messaggio di sua moglie, Delia Duran, quindi, l’uomo non riuscirebbe proprio a separarsi dalla Sorge.

Alex Belli e Soleil Sorge si sono notevolmente avvicinati nelle ultime settimane

Come detto dall’uomo, infatti, Soleil sarebbe magnetica con la sua personalità e starle lontano è praticamente impossibile. Non solo, l’attore sarebbe stato anche molto dolce nei confronti della ragazza. In una delle ultime puntate, quindi, abbiamo visto Alex sussurrare a Soleil: “Non sai quante volte avrei voluto incontrarti“, dando successivamente la colpa al destino che non ha voluto. Ora però sono insieme e come detto separarli risulta davvero impossibile.

In confessionale, inoltre, Belli avrebbe raccontato come probabilmente senza la sua amicizia con Soleil sarebbe stato davvero difficile vivere bene l’avventura nella casa del Grande Fratello. Nonostante le raccomandazioni della moglie, la quale ha iniziato a nutrire dubbi sul loro matrimonio, quindi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi sarebbe intenzionato a proseguire la sua conoscenza con la ragazza.

Delia Duran potrebbe presto chiedere un confronto con suo marito

Non solo, Alex si sarebbe addirittura già dichiarato alla ex di Uomini e Donne ma la reazione di quest’ultima è stata particolarmente pacata. Successivamente, quindi, la Sorge ha spiegato come non si sia sentita entusiasta perché già aveva capito quello che provava l’uomo nei suoi confronti. Ovviamente le parole sono state apprezzatissime ed il gesto definito meraviglioso.

L’avvicinarsi fra i due però, come detto, sta facendo infuriare Delia Duran la quale potrebbe decidere di scendere in campo in prima persona chiedendo di poter entrare all’interno della casa per un confronto. Già in passato, inoltre, Belli fu protagonista di una situazione simile con la sua ex moglie che si trovò costretta ad intervenire in diretta tv. La speranza di Delia, infatti, è che non si debba arrivare a tanto e che Soleil ed Alex restino solamente buoni amici.