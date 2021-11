GF vip, Raffaella Fico svela un retroscena su Alex Belli e Soleil: impensabile

Raffaella Fico è tornata a parlare di Alex Belli e della sua acerrima nemica Soleil Sorge durante una lunga intervista rilasciata a Casa Chi: scopriamo cosa ha rivelato sui due concorrenti del Grande Fratello Vip.

Sin dal primo momento che si sono viste hanno mostrato di non sopportarsi assolutamente e anche se ora si trovano distanti gli scontri non mancano mai: scopriamo cosa è accaduto tra Raffaella Fico e Soleil Sorge.

GF Vip, Raffaella Fico e Soleil Sorge: è guerra

L’ex compagna di Mario Balotelli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono sempre scontrate nella casa del Grande Fratello Vip, fino all’eliminazione della showgirl campana. Ma le liti e gli attacchi non sono finiti, anzi, sono continuati fortemente.

Addirittura, Raffaella Fico ha preso provvedimenti legali nei confronti di Soleil, a causa di una parola in inglese considerata “offensiva”, ovvero “Bi***”, pronunciata in più occasioni. L’ex gieffina, a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso ha rivelato di aver denunciato Soleil, perché non accetta sentirsi dire nulla del genere dato che sua figlia frequenta la scuola americana e capisce il significato.

Ma gli scontri non sono finiti, proprio poco ore fa durante un’intervista rilasciata a Casa Chi ha rivelato cosa ne pensa del flirt tra Belli e la Sorge e ha commentato soprattutto il comportamento della giovane: scopriamo cosa ha rivelato.

Il retroscena impensabile

Raffaella Fico, durante l’intervista ha definito la sua acerrima nemica “furba” perché secondo lei spara a zero su tutti ma quando qualcuno le fa notare l’errore, Soleil in qualche modo riesce a passare per vittima. Proprio per questo, l’ex di Mario Balotelli ha detto che il conduttore Alfonso Signorini ha fatto bene a “bacchettarla”.

Ma gli attacchi non finiscono qua, perché la Fico ne ha per tutti: “A me non piacciono le persone false. Purtroppo in quella casa mi esponevo soltanto io quando c’era qualcosa che non andava. Gli altri si attaccavano dietro di me e si nascondevano. Sapevano che andavo avanti io e non si esponevano. Non mi piace chi si nasconde e non si mette in gioco.”

Senza dubbio la showgirl campana non ha peli sulla lingua, infatti, è spesso al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni molto pungenti, proprio come quella che ha fatto sulla coppia Belli-Sorge: “Io da donna single non mi permetterei mai di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un ragazzo impegnato non dovrebbe permettersi.”

Ma anche Raffaella ha comunque notato la forte attrazione che c’è tra i due. Ogni giorno il legame tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne cresce sempre di più, anche se a breve sicuramente ci aspetteremo l’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli.