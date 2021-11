Inverno 2021-2022, sarà il momento migliore per cambiare taglio capelli

È al tempo stesso disinvolto ed elegante, lo chignon occupa un posto d’onore nelle tendenze di acconciatura dell’autunno-inverno. Si porta non pettinato con qualche ciocca che sfugge alle tempie o alla nuca, e preferibilmente con lunghezze stropicciate per affermare ulteriormente il tuo atteggiamento cool.

Sciarpa vintage

Già presente nelle tendenze capelli primavera-estate, il foulard conferma il suo status di star in questa stagione. Una vera alternativa ai classici accessori per capelli (cerchietti, scrunchies…), non solo doma i capelli in un attimo (legandoli sotto il mento o sulla nuca), ma porta anche un tocco retrò, stile Jacky Kennedy. Tutto quello che devi fare è scegliere la stampa e il colore che ti piace di più.

Come puoi vedere, questa stagione stiamo andando verso un look naturale con un taglio di capelli facile da mantenere e alcuni dettagli di stile ben scelti per personalizzare il tuo look. Dipende da voi!