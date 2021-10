Capelli corti: a chi stanno bene e chi deve assolutamente evitarli

By

Per i professionisti dell’acconciatura, è necessario prendere in considerazione il viso e la conoscere la morfologia della figura prima di passare al taglio dei capelli corti.

Prima di decidere di adottare un taglio di capelli corto, è necessario avere una visione più globale del viso e della forma del corpo, in quanto “il taglio corto mette più in evidenza i lineamenti”.

Quando adottare un taglio di capelli

I volumi nei capelli sono importanti. Il corto è generalmente più appropriato per le persone di piccola statura e dai lineamenti sottili. Sulle donne dai fianchi forti, viso rotondo o spalle leggermente quadrate, può essere meno equilibrato.

Inoltre è bene fare attenzione ai cambiamenti radicali. Spesso il desiderio di tagliare i capelli maschera un evento personale doloroso, come una rottura o un lutto. È comprensibile voler cambiare la testa in quel momento, ma tagliare i capelli molto corti quando li hai sempre avuti lunghi, non aiuta a risolvere i tuoi problemi.

Non vorremmo certo che lo specchio rifletta improvvisamente un’immagine con cui non ci si identifica! L’ideale è quindi andare per gradi. Quando si ha bisogno di qualcosa di nuovo, si può iniziare con un long bob, tagliato leggermente sopra le spalle.

Capelli corti da star

Non tutte le star hanno i capelli lunghi! Alcune, e ce ne sono sempre di più, hanno optato per un taglio di capelli corto e contraddicono il cliché che solo i capelli lunghi possono rendere bella una donna!

Un cambio di stagione significa a volte la scelta di un cambio di look. E se adottassimo un nuovo taglio di capelli per la stagione autunno-inverno?

Che tu abbia una faccia ovale, rotonda, quadrata, a diamante o triangolare, alcune acconciature ti staranno meglio di altre. La morfologia del tuo viso svelerà il taglio di capelli che ti sublimerà . E non dimenticare, un buon taglio non dipende dalla moda del momento, ma dalla forma del tuo viso e dalla tua personalità!

In base alla forma del volto

Il viso ovale – il viso ovale è ben equilibrato. La fronte e la mascella hanno la stessa larghezza. I contorni sono arrotondati. È la forma perfetta del viso, quindi puoi avere tutto: capelli corti, di media lunghezza o lunghi… la chiave è supportare il tuo viso e non nascondersi dietro riflessi o frange. Questa conformazione è spesso considerata la forma ideale.

Il viso tondo è caratterizzato dalla fronte arrotondata con un mento piccolo e corto, ricorda un po’il viso di una bambola.

Ideale per questo tipo di viso un taglio di capelli a caschetto medio-lungo, da portare sia liscio sia mosso, lo si può accompagnare ad un ciuffo laterale che sfina.

Volto quadrato – Si tratta di un volto dalla forma come Angelina Jolie, e in questo caso abbiamo una fronte ampia e una mascella molto pronunciata. Ideale per questo tipo di viso poiché ammorbidisce i lineamenti dando l’impressione di un viso più sottile e allungato

Per contrastare l’effetto mascolino della forma quadrata del viso, dobbiamo adottare un taglio di capelli lungo, simbolo di femminilità, renderli leggermente ondulati. Sono da evitare i capelli corti e tagli troppo mascolini.

Volto triangolare – Il viso a triangolo ha una fronte ampia e una mascella stretta. La parte superiore della faccia è quindi più larga della parte inferiore. Gli zigomi sono afflati e il mento è più sottile.

Per questa forma del viso è fondamentale riequilibrare la parte superiore del viso, per restringere la fronte. Meglio evitare i tagli dalle geometrie rigide. Optiamo invece per tagli morbidi dai contorni poco marcati.

Un taglio corto deve essere studiato, si può optare con un ciuffo laterale che dia l’idea del movimento, e anche alla frangia che deve essere piena, sfilata . Un volto tipico a triangolo come quello di Jennifer Aniston e Karlie Kloss.