Bucce di mela, non le buttare mai | Buonissime se mangiate così

Non sai cosa fare con tutte quelle bucce di mela? Non buttarle via! Hanno molti usi che non conoscevi e che ti stupiranno piacevolmente.

Cominciamo con il dire che se vuoi aggiungere più fibre alla tua dieta, devi aggiungere delle bucce di mela al tuo frullato mattutino.

Perché non buttare la buccia della mela

L’ideale è mangiare mele la cui provenienza sia certificata biologica, non vorremmo certo ingerire dei pesticidi…sarebbe meglio addentare una mela, e scoprire che dentro c’è un verme!

Per preparare uno smoothie più ricco di fibre e sapore, aggiungete una banana congelata, delle fragole congelate, le bucce di mele biologiche e del latte vegetale. Frullate il tutto ed ecco pronto uno smoothie speciale.

Se la tua ricetta di torta di mele, prevede che non abbia la buccia, la prossima volta non buttare via le bucce, invece conservarle in un sacchetto di nel congelatore. Potrebbero servirti in seguito, ecco qualche esempio.

Tè alla mela

Tecnicamente si tratta di una tisana piuttosto che un tè, questa bevanda dal profumo dolce è facile da preparare e così deliziosa. Versa semplicemente 4 tazze d’acqua in una casseruola insieme a 6 bucce di mele biologiche, 1 stecca di cannella (o ½ cucchiaino di cannella in polvere) e 1 cucchiaio di succo di limone.

Fai bollire per circa 15 minuti, filtra la buccia e la stecca di cannella, e infine addolcisci con del miele.

Incredibile profumo di mela

Dimenticate i costosi e spesso stucchevoli deodoranti per casa sotto forma di candele. Invece fate sobbollire una manciata di bucce di mela sul fornello per simulare l’aroma di una torta di mele appena sfornata. Basta mettere le bucce in una pentola d’acqua e aggiungere una stecca di cannella.

È un ottimo modo per liberare la vostra casa dagli odori degli animali domestici e dai cibi speziati. Per fare il potpourri, disidratare le bucce insieme a diversi torsoli e fette di mela.

Aggiungere le stecche di cannella, 2 o 3 fette di zenzero e un cucchiaino di chiodi di garofano.

Fate una tazza piena, conservare in un contenitore ermetico fino a quando non è pronto a bollire, poi aggiungere l’infuso in un pentolino pieno per due terzi di acqua.

Stuzzichini con le bucce di mela

In una pirofila rivestita con della carta da forno versate delle bucce di mela biologica, e sulle bucce dello zucchero e della cannella e fate insaporire.

Mettete la pirofila in forno caldo a 150 C per 30 minuti, infine avrete ottenuto uno snack super croccante e salutare!