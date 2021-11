Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono detti definitivamente addio? La risposta su Instagram della bella argentina spiazza tutti.

È giunta al capolinea la relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? Il gossip impazza ma l’argentina zittisce il web. Ecco che cosa ha dichiarato.

È crisi tra Antonino Spinalbese e Belén Rodriguez?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non trovano pace. Solo qualche settimana fa il web è andato in delirio quando voci di una presunta rottura tra i due sembravano non più semplici rumors ma conferme ufficiali.

Tuttavia il gesto inaspettato di Antonino Spinalbese che dopo questi chiacchiericci ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di un’amica e della sua compagna, sembrava aver definitivamente risolto la questione. Eppure, a quanto pare, nulla è come sembra.

La coppia sarebbe ai ferri corti. Nelle scorse ore la bellissima conduttrice ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che mostra una foto del fratello Jeremias accompagnata da una didascalia molto eloquente: “solo chi ha vissuto gli estremi conosce l’equilibrio”. La foto ha raccolto molti commenti e ad uno di questi la conduttrice ha risposto in un modo così brusco che ha lasciato tutti senza parole.

Il commento social di Belén che stupisce

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sarebbero detti addio. Il settimanale Oggi ha paparazzato la bella conduttrice argentina in aeroporto a Linate in compagnia del cognato Ignazio Moser e della sorella Cecilia Rodriguez in attesa di prendere un aereo per Catania per impegni lavorativi.

Sia all’andata che al ritorno ad attendere la showgirl non c’era però Antonino, il quale a quanto pare, sarebbe partito per raggiungere la sua famiglia a La Spezia. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, Belen e Antonino non vivrebbero più nemmeno nella stessa casa familiare. Che cosa è accaduto tra i due? Per il momento non è dato saperlo ma la conduttrice ha fatto comunque sentire la sua voce tramite i social.

Nel post in questione che abbiamo sopra menzionato, un hater ha commentato in maniera poco carina l’immagine postata dando per scontato che la showgirl e il fotografo sì siano lasciati e chiedendo alla conduttrice ironicamente chi sarà il suo prossimo compagno ora che il fotografo è fuori dai giochi. Arriva una risposta secca di Belen: “probabilmente sono cavoli miei”.

La conduttrice ha poi smesso di rispondere alle domande dei fan che hanno intasato il suo post Instagram. Come stanno veramente le cose? Belen e Antonino si sono davvero detti addio? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi che siamo sicuri arriveranno a breve.