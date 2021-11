Antonino Spinalbese, avete mai visto l’ex? Più bella di Belen

By

Avete mai visto l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese? Lei è davvero bellissima, forse anche più di Belen.

Antonino Spinalbese da ormai più di un anno fa coppia fissa con la meravigliosa showgirl argentina Belen Rodriguez. Prima di lei, però, il famoso hair stylist è stato fidanzato con una donna dalla bellezza mozzafiato. L’avete mai vista? Rimarrete a bocca aperta.

Chi è l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono fidanzati da poco più di un anno. Lo scorso luglio 2021 è nata la loro prima figlia, Luna Marì. I due oggi hanno una bellissima famiglia e sono genitori orgogliosissimi.

Antonino Spinalbese è un hair stylist e oggi influencer e fotografo di moda. In passato ha lavorato come parrucchiere nei famosi saloni di Aldo Coppola. Galeotto fu l’incontro a casa della Rodriguez che li fece innamorare.

I due si sono conosciuti proprio perché Antonino ha ritoccato il colore dei capelli di Belen prima della sua partenza per Ibiza. Da quel momento, una semplice amicizia si è trasformata in poco tempo in passione e amore. Prima di fidanzarsi con Belen Rodriguez, sapete che Antonino Spinalbese ha avuto una lunga relazione con una ragazza bellissima? Ecco chi è lei e cosa sappiamo sul suo conto.

Tutte le curiosità sull’ex fidanzata dell’hair stylist

Oggi Antonino Spinalbese è compagno felice di Belen Rodriguez e papà orgoglioso della piccola Luna Marì. Il fotografo e la conduttrice argentina fanno coppia fissa da poco più di un anno.

Prima di innamorarsi di Belen, sapete però che Antonino Spinalbese ha avuto una lunga relazione sentimentale con una bellissima ragazza? La sua bellezza ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex fidanzata dell’hair stylist si chiama Chiara Maria Mannarino.

Riservata e lontana dal mondo dello spettacolo e dei riflettori, la giovane continua ancora tutt’oggi a mantenere un profilo molto basso. I due sono stati una coppia per 4 anni ma a causa di incompatibilità caratteriali, la loro relazione è giunta presto al capolinea. Cosa sappiamo di Chiara Mannarino?

Di lei sappiamo che oltre ad essere bellissima è anche super intelligente. Ha studiato presso l’Università Cattolica di Milano alla facoltà di Lingue straniere. Vi diamo anche una chicca inedita: è stata lei a lasciare Antonino nel 2019 perché sentiva di non amarlo più.

Attualmente Chiara lavora per Ascent Way, un’azienda che si occupa della produzione e import ed export di vini a Taiwan. Il suo ruolo in azienda è quella di marketing Project coordinator. È molto attiva sui social dove conta oltre 23 mila followers.

Archiviata la storia con Antonino Spinalbese, oggi la giovane è felice accanto a Mattia, un ragazzo che proprio come lei non appartiene al mondo dello spettacolo ma del quale potremmo presto sentire parlare perché si sta facendo strada nel mondo delle corse automobilistiche.