Tenere il water aperto è sbagliatissimo | Perché lo dovresti tenere sempre chiuso

Quando pensate di tenere il water aperto, pensate a quanto i gabinetti siano dei veri e propri rifugi di batteri.

Questo è particolarmente vero durante l’attuale epidemia di coronavirus.

Germi e batteri nel water

I servizi igienici sono veri e propri nidi di batteri. E questo è tanto più vero in questo periodo di epidemia di coronavirus. I ricercatori hanno scoperto che le gocce d’acqua proiettate durante lo sciacquone del water potrebbero essere vettori agenti patogeni.

Per evitare possibili contaminazioni, è quindi fondamentale abbassare la tavoletta del water. Durante l’uscita dell’acqua, mentre viene eseguito il lavaggio del water, tantissime goccioline vengono proiettate per decine di centimetri, la più piccola delle quali può anche rimanere nell’aria per più di un minuto.

Queste goccioline sono in realtà particelle fecali, urina, ecc. E se il tuo spazzolino da denti è nelle vicinanze… puoi immaginare l’entità del danno.

Tenere il water aperto è sbagliato

La tavoletta abbassata elimina le particelle fino a un metro di altezza. Per comprenderne la portata, gli scienziati hanno eseguito un esperimento per capire come le particelle scorrono nella toilette durante lo sciacquone.

Risultato: dal 40% al 60% di queste particelle potenzialmente portatrici di virus si sono diffuse sul water. Possono raggiungere un’altezza di un metro e le particelle più piccole possono rimanere sospesi in aria per più di un minuto.

I risultati hanno dimostrano inoltre che queste goccioline possono essere inalate, e non solo che possono contaminare tutte le superfici poste intorno ai servizi igienici.

Quindi basterebbe toccare semplicemente una di queste superfici, come la maniglia della porta del bagno, e poi toccarsi il viso per rischiare di essere contaminato.

La chiusura della tavoletta del water è quindi molto importante perché blocca l’80% della materia sospesa. Ma al di là della questione dell’igiene, è un gesto semplice ma una barriera cruciale, in special modo nei bagni di uso comune come i bagni pubblici o quelli presenti nelle palestre o nelle piscine.

