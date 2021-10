Stitichezza cronica, il frutto autunnale che regolarizza l’intestino salute

La stitichezza cronica è una condizione in cui le persone hanno difficoltà a svuotare l’intestino o hanno movimenti intestinali poco frequenti.

La stitichezza di solito si risolve dopo aver apportato semplici modifiche alla dieta e allo stile di vita, ma in alcuni casi è necessario un trattamento con lassativi o altri farmaci.

Stitichezza cronica: cause

La maggior parte delle persone pensa che costipazione significhi non avere movimenti intestinali abbastanza frequenti. In realtà, la stitichezza è più complicata e più sottile di così, con una serie di sintomi che potresti non riconoscere sempre.

Una persona su cinque soffre di stitichezza cronica, una condizione ancora più comune nelle donne che invecchiano. È qualcosa che può facilmente insinuarsi se non presti attenzione, con molti fattori, dalla dieta ad altre condizioni di salute, che contribuiscono al problema.

La stitichezza ha una vasta gamma di cause e fattori di rischio che vanno dalla cattiva alimentazione a disturbi più gravi. In termini di funzionamento del nostro corpo, le cause della stitichezza si dividono in tre categorie.

Transito lento: quando le feci non si muovono abbastanza rapidamente nel tratto digestivo, puoi diventare stitico.

Problemi del sistema nervoso: I problemi neurologici (nervi) possono influire sul movimento delle feci nel tratto digestivo.

Disfunzione del pavimento pelvico: La debolezza dei muscoli pelvici e altri problemi di funzionamento dei muscoli sono una delle cause principali della stitichezza.

Cibi che possono alleviare la stitichezza

Acqua

La disidratazione è una causa comune di stitichezza e bere molta acqua può spesso aiutare ad alleviare o risolvere i sintomi.

Quando una persona si disidrata, il suo intestino non può aggiungere abbastanza acqua alle feci. Ciò si traduce in feci dure, secche e grumose e può portare a costipazione.

Yogurt e kefir

Molti prodotti lattiero-caseari, tra cui yogurt e kefir, contengono microrganismi noti come probiotici. I probiotici sono spesso chiamati batteri “buoni” e possono aiutare a migliorare la salute dell’intestino e ad ammorbidire le feci.