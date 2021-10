Sonia Bruganelli in panico dopo la puntata | “Ho avuto paura di essere decapitata”

Dietro le quinte del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli è stata la protagonista di una spiacevole disavventura a fine puntata: scopriamo cosa è accaduto.

La moglie di Paolo Bonolis è sempre al centro dell’attenzione stavolta però è stata colpita da una triste sorpresa, colpa di Adriana Volpe? scopriamolo.

Sonia Bruganelli al GF Vip 6

La moglie di Paolo Bonolis, non ha peli sulla lingua e in passato si è guadagnata il soprannome di “più odiata del web“ per il suo carattere forte ed esplosivo, ma soprattutto perché spesso pubblica foto nel suo profilo Instagram in cui mostra le sue vacanze di lusso con il suo jet privato.

Sonia Bruganelli, la nuova opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip insieme ad Adriana Volpe, ha già dimostrato di avere un bel caratterino, infatti, ha avuto uno scontro molto acceso in diretta e sui social con la sua collega, dove sono volate parole pesanti.

Ma oltre la forte lite in diretta davanti a milioni di telespettatori, dietro le quinte è successa un’altra spiacevole sorpresa: scopriamo cosa è accaduto alla Bruganelli.

Sonia Bruganelli in panico dopo la puntata

Dopo la puntata del GF Vip Sonia Bruganelli ha ripreso possesso dei suoi profili social e ha documentato una piccola disavventura accaduta nel suo camerino.

Tutta colpa del suo hairstylist perché ha avuto qualche difficoltà a sciogliere l’acconciatura dell’opinionista. Lei l’ha presa sul ridere, ma si leggeva nei suoi occhi che l’agitazione era tanta.

Mentre i parrucchieri armeggiavano con attrezzi del mestiere, con la speranza di liberare i suoi capelli dallo chignon, Sonia Bruganelli scherzando ha detto:

“Bello lo chignon ma vuoi mettere toglierlo con la Tronchesa?! […] Grazie a tutti quelli che ci hanno fatti i complimenti però vi dico che se volete questa acconciatura poi vi dovete munire di una tronchesa”

Insomma, Sonia ha sempre la battuta pronta, proprio come suo marito Paolo Bonolis, anche nei momenti più difficili.