GF Vip 6, incidente nella casa per Miriana Trevisan | La telecamera ha registrato tutto

Al Grande Fratello Vip può accadere di tutto: sorprese, imprevisti, colpi di scena clamorosi e anche incidenti. E’ proprio quello che è successo in quest’ultime ore a Miriana Trevisan: scopriamo di più.

In questi ultimi mesi al GF Vip, Miriana Trevisan ha dimostrato di essere una donna simpatica e molto ironica. Senza dubbio la sua bellezza è incredibile e ha colpito tutti i fan del programma, ma ai telespettatori non è sfuggito un incidente hot davvero sconcertante: le telecamere hanno ripreso tutto.

L’incidente hot di Miriana Trevisan

Come tutti sappiamo, nel famoso reality di Alfonso Signorini, le telecamere riprendono i concorrenti 24 ore su 24 ininterrottamente. A volte può capitare che i gieffini svelino segreti o retroscena inediti, oppure possono accadere anche incidenti più piccanti che all’occhio del Grande Fratello non sfuggono mai.

Il pubblico da casa è molto attento e osserva tutto con attenzione in qualsiasi momento, anche durante la notte, infatti, per i concorrenti può risultare difficile rimanere se stessi con la continua presenza di milioni di telespettatori che li guardano.

Una sfida che non tutti riescono a portare fino in fondo, proprio per questo alcuni decidono di abbandonare oppure vengono direttamente squalificati per comportamenti non adatti al programma. Di certo essere ripresi costantemente è molto complicato e difficile da sopportare per giorni, figuriamoci per mesi.

I telespettatori del reality più accaniti, avranno sicuramente assistito alle diverse gaffe che spesso i concorrenti commettono, ma la telecamera è sempre pronta a riprenderli e ogni momento particolare diventa virale soprattutto sul web. Come l’ultimo incidente hot di Miriana Trevisan: scopriamo cosa è accaduto.

Miriana Trevisan: si vede tutto!

In questi ultimi mesi abbiamo assistito a varie liti e scontri molto accesi, ma ovviamente non mancano i diversi momenti di divertimento e spensieratezza dove i concorrenti si lasciano molto andare a delle gran risate.

Miriana Trevisan, infatti, è stata la protagonista di un simpatico siparietto. Mentre si trovava sul divano, si è buttata sul pavimento, ma avendo un vestitino molto corto si sono intraviste le parti intime. A farglielo notare è stata proprio la principessa Clarissa Selassié che le ha detto: “Mirià si vede tutta la fes*a”. Inutile dire che gli altri gieffini lì presenti sono scoppiati in una grande risata.