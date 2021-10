Sicuramente il Grande Fratello Vip sta riscuotendo un grande successo a causa delle dispute che si stanno consumando all’interno della casa tra i concorrenti. Tra queste ricordiamo soprattutto quella tra Soleil Sorge e Gianmaria. Scopriamo insieme cosa è successo nei particolari.

Grande Fratello Vip, i rapporti tra Soleil e Gianmaria

Come tutti sappiamo Soleil e Gianmaria si sono sempre scontrati all’interno della casa de Grande Fratello. Il loro rapporto è infatti sempre stato molto burrascosa proprio a causa del passato che li unisce. In molti forse non sanno che i due qualche tempo fa hanno avuto una relazione. A detta di Gianmaria la loro storia sarebbe anche andata oltre al semplice bacio mentre invece la stessa Soleil Sorge avrebbe non solo negato tutto ma avrebbe anche dichiarato nel corso dello show di faticare a chiamare relazione quella tra lei e Gianmaria. Questo perché mentre lei voleva soltanto un amicizia, Gianmaria voleva spingersi molto oltre.

I rapporti tra i due concorrenti però sono andati a deteriorarsi in maniera esponenziale proprio con l’ingresso di Gianmaria all’interno della casa, ingresso che non è stato affatto gradito da Soleil.

La showgirl ha infatti mostrato fin da subito profonda indifferenza nei confronti della sua ex fiamma, indifferenza che invece non è stata affatto ricambiata dall’imprenditore, il quale ha raccontato dei suoi trascorsi con Soleil ad altri inquilini della casa. Cosa che non ha fatto altro che inasprire i rapporti tra i due. La situazione si è esasperata sempre di più nel corso delle ultime settimana fino a determinare un deciso allontanamento tra i due concorrenti.

Gianmaria nomina Soleil

Nel corso della scorsa puntata del Grande fratello Vip se ne sono viste delle belle.

il programma condotto da Alfonso Signorini è iniziato infatti cl botto. In particolare gli animi si sono accesi proprio durante l’attesissimo momento delle nomination.

Durante le nomination, infatti, Gianmaria Antinolfi ha nominato Soleil Sorge.

E’ noto che tra i due certamente nn correva buon sangue ed anzi la showgirl e l’imprenditore erano stati al centro di numerose polemiche durante gli ultimi giorni.

Gianmaria sarebbe arrivato alla decisione di nominare Soleil in quanto second

quanto dichiarato dallo stesso imprenditore la showgirl non avrebbe fatto altro che ”Casini” all’interno dello show.

Lapidaria e secca la risposta di Soleil Sorge, la quale ha dichiarato freddamente ”Sei entrato qui dentro solo a rompermi i co****ni”.

Insomma un inizio di puntata davvero acceso quello tra i due concorrenti e chissà se i due riusciranno mai a chiarire le loro divergenze.