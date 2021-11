Alex Belli, cosa successe all’Isola dei Famosi con la moglie| Lo sta facendo di nuovo

Delia Duran ha scritto a suo marito Alex Belli dopo che quest’ultimo ha baciato Soleil Sorge, ricordando una scena già vista all’Isola dei Famosi.

Il rapporto di complicità fra Alex Belli e Soleil Sorge sta crescendo di complicità settimana dopo settimana. Nonostante ciò ricordiamo come l’attore di Centovetrine sia sposato con Delia Duran, la quale, proprio negli scorsi giorni, ha richiamato l’uomo all’ordine. La donna, inoltre, non è la prima volta che è costretta ad intervenire per strigliare suo marito, già durante l’Isola dei Famosi, infatti, i due rischiarono il divorzio a causa degli atteggiamenti del naufrago.

Alex Belli e Soleil Sorge si sarebbero baciati la sera di Halloween

Ad avere acceso la sirena della preoccupazione in Delia è stato il famoso bacio cinematografico fra Alex Belli e Soleil Sorge avvenuto durante la notte di Halloween. La risposta della donna sui social, dunque, non si è fatta attendere. L’attore avrebbe confessato a Delia come sia entrato nella casa con tutto il suo entusiasmo, desideroso di dimostrare tutti i suoi pregi e difetti ai fan del programma.

Quest’ultima, però, oltre al solo divertimento, nelle ultime settimane, avrebbe visto qualcosa di più negli occhi di Alex, andando a ribadire come quello che gli succede all’interno della casa dipende solo dalle sue scelte. “Mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi”.

Delia Duran sta avendo dubbi sul suo matrimonio

Gli atteggiamenti assunti da Belli, inoltre, starebbero facendo vacillare in Delia le convinzioni su cui si reggeva il loro amore. L’uomo, quindi, a cui è stato mostrato il messaggio dallo staff del reality, avrebbe risposto come dall’esterno la realtà è molto diversa. Aggiungendo, inoltre, come per lui Soleil sia solo una buona amica e nulla più. Purtroppo però Alex in passato avrebbe confessato come, se non fosse sposato, avrebbe già formato una coppia con la Sorge.

Questa inoltre non è la prima volta che Delia Duran è costretta ad intromettersi nei reality a cui suo marito ha preso parte. Già durante l’Isola dei Famosi, infatti, la donna fece un discorso simile ad Alex Belli, il quale si era spesso lasciato andare in atteggiamenti troppo intimi.