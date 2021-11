Castagne frullate, delizioso e velocissimo: da provare sempre

Il frullato di castagne è un frullato ricco e cremoso con un’aria molto invernale, pieno di sapori autunnali e aromi.

Un frullato autunnale capace di nutrire in profondità fornendoci il calore corporeo.

Tempo di Castagne

Le castagne, rispetto ad altra frutta come noci, mandorle o nocciole , hanno i carboidrati come principale nutriente. Le castagne hanno una consistenza farinosa per via del loro contenuto di amido e, infatti, sono commercializzate anche sotto forma di farina e vengono utilizzate per realizzare preparazioni adatte ai celiaci (poiché non contengono glutine).

Anche se il modo tradizionale di cucinare le castagne è arrostirle, togliendole dal fuoco prima che raggiungano la consistenza desiderata. Un altro modo di consumarle è lessarle nonostante sia una preparazione che generalmente viene utilizzata per altre preparazioni (creme, dolci…).

Per facilitare la pelatura potete pre-sbollentare immergendole in acqua bollente per circa 3 minuti. Trascorso questo tempo si tolgono ed è importante pelarle mentre sono ancora calde perché quando si raffreddano è più difficile.

Una volta sbucciate, vengono nuovamente bollite (usando un’acqua diversa da quella della scottatura) per 15-20 minuti e sono pronte per il consumo o per essere utilizzate come ingrediente nelle ricette.

Frullato di castagne

Il frullato di castagne è una ricetta deliziosa ideale da servire dopo i pasti, dall’aspetto molto corposo nella consistenza.

Veloce da preparare bastano 30 minuti di preparazione e 15 minuti per la cottura. Vediamo cosa occorre per la ricetta.

Ingredienti

Castagne 500 g

Acqua 250 ml

Zucchero 250 g

Cioccolato fondente 50g

Preparazione

In una casseruola piena d’acqua fate bollire le castagne per circa 30 minuti, poi scolatele, lasciatele raffreddare e sbucciatele. Prendi le castagne e trasferiscile in una piccola pentola con una quantitativo equivalente di acqua e zucchero e cuoci per 45 minuti.

Non appena le castagne si sono sciolte, spostatele dal fuoco e aggiungete i pezzi di cioccolato, mescolate e fondete il tutto, e quindi trasferiteli in un frullatore.

Mescolare fino che non avrete ottenuto una crema senza grumi. Versate il tutto in contenitori di vetro sterilizzati o in frigorifero. Se decidete di conservarlo in tal modo dovrete consumare la vostra crema entro due settimane.