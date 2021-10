Torta di castagne fresche, dolcissimo soffice e tanto profumato

La Torta di castagne fresche e pezzetti di cioccolata fondente è un dolce profumato che arriva dalla tradizione della regione piemontese.

In questo periodo dell’anno si prepara volentieri una torta da presentare a chi viene in visita per il caffè o per la merenda.

Le torte autunnali con crema di castagne, sono deliziose e golose si fanno in un batter d’occhio pronte per essere servite all’ora del tè, o come dessert.

Torta di castagne fresche

La torta di castagne è una preparazione dolce e fragrante, caratteristica della regione Piemonte. Questa è una di quelle preparazioni di castagne che sono facili da realizzare e ideali per l’autunno! Questo dolce è realizzato con farina di castagne, per un piacevole sapore rustico, la presenza di castagne bollite, mescolate all’olio, lo rendono molto umido!

Al fine di rendere completa la torta di castagne, si aggiungono diversi pezzi di scaglie o gocce di cioccolato fondente che la trasformano in una torta di castagne al cioccolato, ottima anche per i bambini.

Rustico e goloso

Un dolce rustico e goloso, ideale per l’arrivo di queste giornate più fredde, dove a fare da protagoniste sono le castagne che saranno prima bollite e poi frullate con olio, per ottenere una crema fine e senza grumi. Vediamo cosa occorre per la preparazione di questa bontà.

Ingredienti per uno stampo da 24 cm

200 gr di farina di castagne (in alternativa potete impiegare 100 gr di farina di castagne e 100 gr di farina ’00);

100 gr di polpa di castagne lesse ( 200 gr crude);

120 gr di olio di semi di girasole ;

; 140 gr di zucchero;

2 uova intere;

vaniglia (che potrete utilizzare sia polvere che in estratto);

1 bustina di lievito per dolci:

1 cucchiaino di cacao amaro in polvere;

5 cucchiai di panna da cucina.

Preparazione

Iniziamo lessando le castagne in abbondante acqua per circa 30 minuti. Una volta lessate le castagne vanno sbucciate per ricavarne 100 gr e poi frullate in un mix in cui verseremo l’olio, per ricavare una crema morbida, priva di grumi.

In una ciotola montate le uova con lo zucchero e vaniglia, ne ricaverete un impasto areato e spumoso, cui aggiungere la crema di castagne per finire di montate insieme.

Proseguite unendo farina con cacao e lievito setacciato e montate unendo all’impasto la panna versata lentamente, si dovrà raggiungere un impasto compatto, ma soffice.

Potete ora aggiungere la metà delle gocce di cioccolato amalgamando bene.

LEGGI ANCHE —> Castagne al forno: il segreto della nonna per una cottura perfetta

Versate quindi l’impasto ottenuto in una teglia che avrete imburrata e infarinata. Unite le gocce di cioccolato in superficie e mettete a cuocere in forno caldo a 180° per circa 35 minuti.

Terminata la cottura della torta lasciate intiepidire, una volta completamente fredda, per conservarla almeno 4 giorni dovrete sigillare con una pellicola per alimenti.