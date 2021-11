Amici, Mattia innamorato pazzo di lei | No secco della ballerina

Giulia Stabile avrebbe rispedito al mittente la dichiarazione d’amore fatta da Mattia Zenzola durante la diretta di Amici.

Nell’ultima puntata di Amici, quella andata in onda domenica 7 novembre, abbiamo potuto assistere alla dichiarazione d’amore di Mattia Zenzola nei confronti della ballerina professionista Giulia Stabile. Il gossip era già nell’aria da un pò ma la rivelazione, avvenuta tramite un bigliettino, è stata un vero shock per i telespettatori. Durante la sua conduzione, quindi, Maria De Filippi si è fermata per chiedere a Giulia di entrare in studio e leggere il biglietto.

Mattia Zenzola avrebbe ricevuto un due di picche da Giulia Stabile

La prima reazione della ballerina è stata ridere di giusto per poi leggere come Mattia Zenzola fosse innamorato di lei. Sfortunatamente per il giovane concorrente del talent però la confessione del suo amore non è andata come sperava. Visibilmente imbarazzata, infatti, la ragazza avrebbe risposto: “Io sono occupata ed innamorata” spegnendo così le possibilità di vederli insieme. Ricordiamo, infatti, come Giulia sia al momento impegnata con Sangiovanni.

Mattia, dunque, a sua volta imbarazzato e a disagio avrebbe voluto specificare che intendesse che a lui piace molto Giulia quando balla, trovandola molto sensuale, nulla di più. Nonostante questo tentativo di chiarire la situazione però, nessuno sembra aver dato peso alle parole del giovane che sfortunatamente ha dovuto incassare questo due di picche.

Anche Elena D’Amario avrebbe ricevuto alcune lettere

Questo però non è stato l’unico biglietto che Maria De Filippi ha dovuto leggere nel corso della giornata, infatti, ne sono arrivati ben due rivolti a Anna Pettinelli ed Elena D’Amario. Proprio la coreografa di Amici, infatti, avrebbe ricevuto addirittura un invito a cena e tanti complimenti da un ammiratore segreto. La ragazza, infine, avrebbe provato ad accettare per far venir fuori il mittente ma nessuno si sarebbe fatto avanti.

LEGGI ANCHE —> Amici 21: un allievo rivela di avere una cotta per Giulia Stabile | Gelo in studio

LEGGI ANCHE —> Amici, Celentano senza freni: “Serena sei grossa, sei tanta” Volano insulti senza precedenti

Insomma sembrerebbe proprio che l’amore voglia a tutti costi entrare all’interno di Amici nell’ultimo periodo. Vedremo, inoltre, se questa delusione avrà delle ripercussioni sulle prossime sfide di Mattia. Il ragazzo, infatti, dovrà stare attento a non lasciarsi condizionare da questa imbarazzante esperienza e rimanere concentrato per le prossime prove. Non resta, dunque, che continuare a seguire la trasmissione per saperne di più.