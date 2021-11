Amici, Celentano senza freni: “Serena sei grossa, sei tanta” Volano insulti senza precedenti

Serena Carella, è sempre al centro dell’attenzione per via delle dure critiche che riceve dalla maestra Alessandra Celentano sul suo fisico. Non è la prima volta che accade ad Amici, ma stavolta sono volate parole davvero pesanti.

Alessandra Celentano di certo non le manda a dire, soprattutto quando non trova in una ballerina delle determinate caratteristiche: scopriamo cosa è accaduto.

Amici, Alessandra Celentano nella bufera

Alessandra Celentano è senza dubbio l’insegnante più severa della scuola di Amici, a volte è anche troppo dura nei giudizi secondo alcuni. Lei ha sempre detto che la sua schiettezza è fondamentale per la crescita e il talento dei suoi allievi.

Ma quando la maestra tocca il tema “peso”, il pubblico e anche gli altri insegnanti vanno su tutte le furie. Qualche anno fa era già successo con l’allieva Vittoria Markov, accusata di essere in sovrappeso, infatti, proprio in quell’edizione disse:

“Taglia 42 già va bene, l’importante è che non sia 46, 48 o 50 […] Non si tratta di essere buoni o no. Sto dicendo quello che penso. Il mio non è mai un giudizio sulla persona, ma sulle caratteristiche, anche estetiche, che il ballo richiede ed esige.”

Le sue affermazioni, molto spesso sollevano grandi polveroni, scatenando anche l’indignazione di tantissime persone: scopriamo cosa è successo nell’ultima puntata di Amici 21.

Alessandra Celentano contro Serena Carella

Nella puntata di Amici di domenica 31 ottobre, la maestra Alessandra Celentano è stata al centro dell’attenzione per aver preso di mira la ballerina Serena Carella, l’allieva di Raimondo Todaro, dicendole: “Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e di linee. A me il tuo fisico non piace perchè sei grossa, sei tanta. Non c’è altro modo di dire”

Delle dichiarazioni che hanno scatenato il pubblico che ha alzato un coro. Anche Raimondo Todaro ha detto la sua: “Non devi giudicarla da ferma ma in movimento. Lei fa tutto, mettitelo in testa. Sennò vai a giudicare a Miss Italia”.

Anche se Serena potrebbe non rispettare gli standard della Celentano, il pubblico la ama ed è spesso e volentieri dalla sua parte, come lo è anche il suo stesso insegnante, Raimondo.