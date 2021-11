Amici 21: un allievo rivela di avere una cotta per Giulia Stabile | Gelo in studio

By

Amici 21, un allievo rivela di avere una cotta per la ballerina Giulia Stabile. Lo studio cala nel silenzio più assoluto. Vediamo tutti i dettagli.

Gelo nello studio di Amici 21. Un amato allievo rivela di avere una cotta per Giulia Stabile. Ecco chi è lui e che cosa ha fatto. Scopriamolo insieme.

Amici 21: un allievo ‘dichiara’ il suo amore per Giulia Stabile

La nuova edizione di Amici 21 è scoppiettante e ricca di colpi di scena. I giovani talentuosi di quest’edizione si stanno facendo conoscere e amare dai telespettatori non solo per la loro bravura ma anche per le loro fragilità e debolezze.

Nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata del noto talent mariano ed è accaduto qualcosa di inaspettato. Le anticipazioni che sono piuttosto succulente, hanno spifferato che un giovane allievo ha avuto il coraggio di dichiarare il suo ‘amore’ per ballerina nonché ex vincitrice della scorsa edizione di Amici, Giulia Stabile. Vediamo insieme più nei dettagli che cosa è accaduto.

Ecco chi è l’allievo che ha una cotta per Giulia Stabile

Nella giornata del 3 novembre è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, il famoso talent mariano che continua a tenere incollati al televisore milioni di telespettatori che seguono con grande passione le vicende di giovani talentuosi che ogni anno lottano per occupare i banchi della famosa accademia mariana.

Ogni edizione, il famoso talent di Maria De Filippi sforna grandi talenti del mondo della danza e del canto. Nello scorso anno abbiamo visto trionfare la bravissima ballerina Giulia Stabile che da quando ha terminato la sua esperienza nel talent di Amici non si è fermata un momento.

Proprio la ballerina è protagonista della nuova registrazione. Un giovane allievo ha rivelato di avere una cotta per lei. Di chi stiamo parlando? Il giovanotto in questione è Mattia, l’allievo di Raimondo Todaro che si è presentato come ballerino di latino-americano.

Giulia che si esibisce come professionista ad Amici ha sempre l’attenzione di Mattia che non stacca mai gli occhi dalla bravissima ballerina. Gli sguardi che Mattia rivolge a Giulia Stabile sono stati notati da tutti, compagni di scuola compresi.

Come è arrivato Mattia a rivelare la sua cotta per Giulietta? Maria De Filippi ha chiesto ai ragazzi di scrivere su alcuni bigliettini, una confessione che sarebbe però rimasta anonima e uno di loro ha scritto di avere una cotta per la Stabile. Tutti hanno immediatamente capito che questa rivelazione era stata fatta da Mattia.

LEGGI ANCHE—> Amici 21, un concorrente ha una grave malattia: di chi si tratta

LEGGI ANCHE—> Amici, Celentano senza freni: “Serena sei grossa, sei tanta”Volano insulti senza precedenti

D’altronde, la stessa Giulia Stabile quando era un allieva della famosa Accademia aveva confessato la sua cotta per il ballerino professionista Sebastian. La situazione adesso si è capovolta ed è lei ad essere oggetto di attenzioni. Come evolverà la situazione? Non ci resta che aspettare la prossima puntata di Amici.